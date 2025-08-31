قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزارة التنمية المحلية،  عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السابعة والعشرين من حملات الإزالة، والتي تستهدف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية والمقرر تنفيذها خلال الفترة من ٣٠-٨-٢٠٢٥ وحتى ٢٦-٩-٢٠٢٥ .

انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال 27

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء والتعدي علي الأراضي الزراعية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية، مشيرة إلى أن التنفيذ يتم بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا لـ استرداد أراضى الدولة  وقوات إنفاذ القانون بالمحافظات، وجهات الولاية المعنية، وذلك لضمان إنجاز عمليات الإزالة بكل حزم ودون تهاون.

نتائج أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية

وأشار تقرير تلقته الدكتورة منال عوض من قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية إلى أن نتائج أعمال اليوم الأول من المرحلة الثانية أسفرت عن إزالة عدد ٢٦٣ حالة تعدى على أملاك الدولة ، وكذا عدد ٤٦٣ متغير مكانى غير قانونى ، وأيضاً عدد ١٨٤ حالة تعدى بالبناء على الاراضى الزراعية بإجمالى عدد ٩١٠ مخالفة تم إزالتها. 

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الموجة الـ27 تستهدف تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة، والتعامل الفوري مع أي محاولات جديدة للتعدي على املاك الدولة مؤكدة أن تطبيق القانون سيتم على الجميع دون استثناء، مع استرداد كامل للأراضى المتعدى عليها.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن المحافظات رفعت حالة الاستعداد، و غرفة العمليات المركزية بالوزارة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابعان يومياً أعمال الإزالة بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز السيطرة في المحافظات، للتغلب على أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي جرت خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 22 أغسطس 2025، بالتنسيق الكامل مع مديريات الأمن والمحافظات وجهات الولاية.

وأوضحت د.منال عوض، أن المرحلة الأولي أسفرت عن إزالة 2,963 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والتعامل مع 4,655 متغيرًا مكانيًا غير قانوني تمت إزالته بالكامل وإزالة 1,803 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية.

يذكر أن الموجة الـ27 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، كالتالي: المرحلة الأولى خلال الفترة من 9-8-2025 وحتى 22-8-2025 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 30/8/2025 وحتى 26/9/2025 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4-10-2025 وحتى 24/10/2025 .

التنمية المحلية منال عوض الموجة ال27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

ترشيحاتنا

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري

الاهلي

ابراهيم عبد الجواد: الأهلي يدرس تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا للفريق

احمد ربيع

أحمد ربيع يعود للمشاركة مع الزمالك بعد التوقف الدولي

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد