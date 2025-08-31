ضبط المتهم بالتحرش بسيدة بشبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية ملابسات تداول فيديو تضمن قيام شخص بأفعال منافية للآداب.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بأفعال منافية للآداب وتحرشه بإحدى السيدات.

وبالفحص بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد السيدة المارة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها أيدت ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد عادل، والنقباء مصطفي الحصري ومحمد أيمن وأحمد خليل وعبد الونيس خالد معاونى رئيس المباحث أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.