نائبة: مصر قوية وتتعامل بالمثل في علاقاتها الدولية
التمثيل التجاري: 296 مليون دولار صادرات مصرية إلى غانا خلال 2025
تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد.. تغيير الساعة إمتى؟
تفاصيل وكواليس اجتماع الحسم بالأهلي
الاحتلال يواصل جرائمه .. جروح أطـ.ـفال غزة تتزايد وسط صمت دولي
الأهلي يشكر ريبيرو وينهي تعاقده بالتراضي
أخبار التكنولوجيا | أوبو تطلق Oppo A6 Max نحيف وبطارية ضخمة وشحن سريع.. لماذا لا يجب عليك شراء هاتف آيفون الآن؟
يعكس معدنكم الأصيل.. رسالة من محافظ مطروح لأهالى الضبعة بعد حادث القطار
رسميا.. رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عن الأهلي
معاندة لأمر الله.. خالد الجندي يرد على مقولة "إحنا مش أنبياء"
لسه خارج من السجن.. العلاج الطبيعي تحذر المواطنين من سمكري البني آدمين
بالتعاون بين الاتصالات والإعلام.. انطلاق حملة خليك واعي لمواجهة الشائعات
إيفان أوس: روسيا غير مستعدة للسلام وتواصل استهداف المدنيين بشكل ممنهج

علي مكي

قال الدكتور إيفان أوس، مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية في أوكرانيا، إن روسيا لا تُظهر أي استعداد حقيقي لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري الروسي الأخير يعكس إصرار موسكو على مواصلة العمليات العسكرية دون تغيير في أهدافها.

وفي مداخلة مع "القاهرة الإخبارية" من كييف، أوضح أوس أن "الهجمات الروسية استهدفت مؤخرًا مناطق سكنية في العاصمة كييف، وأسفرت عن مقتل 25 مدنيًا، دون أن تكون هناك أي أهداف عسكرية في المواقع التي جرى قصفها"، مضيفًا أن نفس المشهد تكرر في مدن زابوريجيا، خيرسون، وسومي، وكذلك في خاركيف، القريبة من خطوط المواجهة.

وأكد أوس أن "روسيا لا تهاجم منشآت عسكرية فقط، بل تستهدف المدنيين بشكل مباشر، ما يؤكد أنها لا تسعى لأي تسوية سياسية حقيقية، بل تواصل الحرب لتحقيق ما تعتبره نصرًا عسكريًا كاملاً".

وأشار إلى أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مؤخرًا أوضحت بجلاء أن موسكو لم تغيّر أهدافها منذ بداية الغزو، ما يعكس استمرار النزعة الهجومية الروسية، ورفضها لأي مبادرات للسلام أو حتى مناقشة تعويضات للضحايا الأوكرانيين أو الأضرار المدنية الجسيمة التي تسببت فيها.

وعن احتمالية أن تؤدي التحركات الدبلوماسية الأخيرة، مثل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، إلى إنهاء الحرب، أعرب أوس عن شكوكه، قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي خطوة حقيقية في الأفق لإنهاء الحرب الآن".

إيفان أوس أوكرانيا روسيا

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار بالفستان الأبيض .. صور

وفاة ترامب

فيديو «نبوءة وفاة ترامب» يثير الجدل على تيك توك

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 31 أغسطس 2025: تجنب إقراض صديق

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

متحرش القليوبية

القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

رحمة

ميهمنيش الحكومة.. إخلاء سبيل أصحاب فيديو مشاجرة المرج بكفالة 5 آلاف جنيه

