روسيا تفرض قيودًا مؤقتة على حركة الطيران في مطار كالوجا



أعلنت السلطات الروسية فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار كالوجا.

وفي سياق أخر ؛ دعت بلجيكا إلى تشديد العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا.

وأقرت بلجيكا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون يورو.

فيما شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن بلاده تسعى لوضع أوكرانيا في موقع قوة للدفاع والتفاوض على أي وقف إطلاق نار مستقبلي.

وذكر، أنّ برلين تتحمل جزءا كبيرا من مبادرة الذخائر الأوروبية لتزويد أوكرانيا بمليوني طلقة إضافية، متابعا: «سنواصل بالتعاون مع أوروبا دعم أوكرانيا عسكريا لا سيما في مجال الدفاع الجوي».

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أنّ الضمانات الأمنية التي يتحدث عنها الأوروبيون موجهة لردع موسكو، لافتًا، إلى أنّ الرئيس الأوكراني زيلينسكي لا يريد إنهاء الحرب ويختار الناتو بدلا من السلام.