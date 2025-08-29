

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصدي منظومات الدفاع الجوي ل 54 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل .

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ حيث تم إصابتها باضرار. .

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة نيلوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، مشيرة إلى أن قواتها شنت ليلا ضربات، بما في ذلك بصواريخ "كينجال"، على منشآت المجمع العسكري الصناعي وقواعد الطيران العسكري الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 205 عسكريين في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الجنوب".