إستشهاد 21 فلسطينيا بنيران جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال الليل
وسط تصعيد إسرائيلي وأزمة إنسانية خانقة| ترامب يتوقع حسم حرب غزة خلال أسابيع.. هل يتحقق حلمه؟
موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
أهلا مدرستي.. مبادرة تخفف عبء الغلاء عن أسر الصعيد قبل العام الدراسي
كارثة إنسانية .. جوتيريش يحذر إسرائيل من احتلال مدينة غزة
تخصيص 5% من مساكن الدولة لذوي الإعاقة بالقانون
حكم الصلاة دون تحري القبلة.. الإفتاء توضح
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يخف يوما في الدفاع عن الوطن والشعب المصري.. وزير الخارجية: لا يمكن إغفال الدور المصري القطري في وقف إبادة الشعب الفلسطيني
سعر عيار 21 اليوم 29-8-2025
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
غارات إسرائيلية مكثفة غرب غزة تثير مخاوف من بدء عملية اجتياح بري واسعة للقطاع
المبعوث الأمريكي يشيد بالشرع ويحذر من فوضى في سوريا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

54 مسيرة.. روسيا تتصدى لهجمات الطائرات الأوكرانية خلال الليل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصدي منظومات الدفاع الجوي ل 54 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل .

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن المخابرات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية نجحت في استهداف سفينة حربية روسية تحمل صواريخ حيث تم إصابتها باضرار. .

وفي سياق آخر ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: تحرير بلدة نيلوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، مشيرة إلى أن قواتها شنت ليلا ضربات، بما في ذلك بصواريخ "كينجال"، على منشآت المجمع العسكري الصناعي وقواعد الطيران العسكري الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 205 عسكريين في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الجنوب".

روسيا أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية المخابرات العسكرية الأوكرانية صواريخ كينجال

المزيد

