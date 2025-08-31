من غير عجن.. طريقة عمل فطيرة الدجاج .. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة الدجاج، بأسهل الخطوات وبدون عجن وبمذاق لا يقاوم.



مقادير فطيرة الدجاج



● عيش تورتيلا

● صدور دجاج مكعبات صغيره

● فلفل ألوان مفروم

● ملح وفلفل

● بابريكا

● توم بودرة

● بصل بودرة

● زعتر

● نص كوب مايونير

● نص كوب كاتشب

● جبنه موتزاريلا

● بشاميل سميك

طريقة تحضير فطيرة الدجاج



يسخن الزيت على النار ثم يشوح الدجاج مع إضافة التوابل، ونقلب.

يضاف الفلفل الملون ونقلب.

يرفع من على النار ثم يضاف الكاتشب والمايونيز والجبنة ونقلب سريعا حتى تذوب الجبنة.

يقطع الخبز “أنصاف” ويحشى بالحشوة مثل الكريب.

يرص في الصينية ثم يضاف البشاميل على الوجه.

توضع في الفرن حتى يحمر الوجه.