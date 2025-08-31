في "مطروح للنقاش".. جدل حول قرار واشنطن منع عباس ووفد السلطة من دخول أمريكا

ناقشت حلقة اليوم من برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، التطورات المفاجئة في الموقف الأمريكي تجاه القيادة الفلسطينية، وذلك في ظل ترقّب دولي لاحتمالات اعتراف فرنسي رسمي بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين، المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر وزارة الخارجية الأمريكية، عن إلغاء تأشيرات دخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، ونحو 80 من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، ما يعني منعهم من المشاركة في الاجتماعات الأممية بنيويورك.

القرار أثار استغراب السلطة الفلسطينية، التي وصفته بـ"التجاوز الخطير للقوانين والأعراف الدولية"، وطالبت الإدارة الأمريكية بـ"التراجع الفوري عن هذا الإجراء غير المبرر".

وجاء سؤال الحلقة الرئيسي: "لماذا تلغي واشنطن تأشيرات مسؤولي السلطة الفلسطينية في هذا التوقيت؟"

فيما ناقش الضيوف أبعاد القرار سياسياً وقانونياً، ومدى ارتباطه بتطورات القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وتحديدًا بعد تصاعد الأصوات الداعية إلى الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي من قِبل عدد من الدول الأوروبية.