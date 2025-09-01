المنشآت الفندقية تشارك في معرضين سياحيين بـ الهند

خاطبت غرفة المنشآت الفندقية ،أعضائها بتوافر المشاركة فى معرض OTM 2026، المقرر إنعقادة في الفترة من 5 إلى 7 فبراير بـ مدينة مومباى الهند .

معرض OTM 2026



أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ،فى مستند حصل عليه صدى البلد ، أن معرض OTM 2026 يعد أكبر وأهم المعارض السياحية فى الهند على المستوى المهني والجماهيري وهو فرصة للتواصل مع صناع السياحة والمهنيين في الهند وجنوب شرق آسيا .



أشارت الغرفة ،إلى أن المعرض يحظى بجذب شريحة واسعة من المهنيين من جنوب شرق آسيا ،وقد بلغ عدد العارضين بالنسخة الماضية أكثر من 200 عارض من 60 دولة و30 ولاية ومقاطعة هندية ،وشارك به أكثر من 40 ألف زائر.

معرض SATTE 2026



على جانب أخر تشارك غرفة المنشآت الفندقية بـ معرض SATTE 2026 ، والمزمع إنعقادة فى الفترة من 25إلى 27 فبراير ،كفرصة للتواصل مع صناع السياحة والمهنيين فى الهند وجنوب شرق آسيا .

لفتت الغرفة ، أن المعرض يجذب شريحة واسعة من المهنيين من جنوب شرق آسيا ،وبلغ عدد العارضين بالنسخة الماضية أكثر من ألفين عارض من 50 دولة و28 ولاية ومقاطعة.