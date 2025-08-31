قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو: قضينا على أحد كبار قادة حماس في غزة ونفذنا عملية عسكرية في سوريا
إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية..نواب:تجسيد لسيادة الدولة واحترامها للأعراف الدولية
إعلام إسرائيلي: واشنطن أبلغت إسرائيل دعمها لسيادة محدودة على الضفة
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية في سوريا قبل أيام
الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حسن شحاتة يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بمباراة البرازيل بكأس العالم 2010
نائب بالشيوخ: إزالة الحواجز حول السفارة البريطانية يؤكد قوة مصر واستقلال قرارها
تشكيل برشلونة أمام فاييكانو في الدوري الإسباني
غارات إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان وسط تصاعد الانتهاكات الجوية والطائرات المسيّرة
30 دقيقة.. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف
أحمد موسى: كامل الوزير بيشتغل بالـ20 ساعة دون راحة ولا إجازات والفشلة يهاجمونه
برلمان

برلمانية الوفد: ندعم موقف مصر في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالمعاملات الدبلوماسية

اكد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، علي تقديم الدعم الكامل لموقف مصر الحاسم في حماية سفاراتها في الخارج، باعتبار أن تأمين البعثات الدبلوماسية ، حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وشدد رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، علي دعم حزب الوفد ، وبرلمانية الوفد لقرار مصر بشأن إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية في القاهرة ، مؤكداً بانه تعبيرًا عن ممارسة مشروعة لسيادتها، واستخدامًا واضحًا وصارمًا لحق المعاملة بالمثل، وهو حق أقره القانون الدولي ويمثل رسالة قوية برفض أي محاولات للمساس بحقوق أو مكانة البعثات المصرية في الخارج.

 تامين البعثات الدبلوماسيه 

منوها بان حزب الوفد باعتباره اقدم واعرق الليبرليات في العالم ، يؤمن بان تامين البعثات الدبلوماسيه هي مسئولية الدول المتواجدة فيها ، وهي حق مكتسب اقرت المواثيق والاعراف الدوليه.

واضاف طارق عبد العزيز إن حماية السفارات ليست خيارًا بل التزامًا دوليًا، وعلى كافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية، احترامًا للعلاقات بين الدول، وبما يعكس الاحترام المتبادل والسيادة .

وتابع رئيس برلمانية الوفد أن تفعيل مصر لمبدأ المعامله بالمثل يعكس يقظة الدولة المصرية وحرصها على كرامتها الوطنية، وتُعد في الوقت ذاته جرس إنذار لأي طرف قد يتهاون في واجباته تجاه البعثات المصرية في الخارج.

