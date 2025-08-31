برلمانية الوفد: ندعم موقف مصر في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالمعاملات الدبلوماسية

اكد النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، علي تقديم الدعم الكامل لموقف مصر الحاسم في حماية سفاراتها في الخارج، باعتبار أن تأمين البعثات الدبلوماسية ، حق أصيل كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وشدد رئيس برلمانية الوفد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، علي دعم حزب الوفد ، وبرلمانية الوفد لقرار مصر بشأن إزالة الحواجز أمام السفارة البريطانية في القاهرة ، مؤكداً بانه تعبيرًا عن ممارسة مشروعة لسيادتها، واستخدامًا واضحًا وصارمًا لحق المعاملة بالمثل، وهو حق أقره القانون الدولي ويمثل رسالة قوية برفض أي محاولات للمساس بحقوق أو مكانة البعثات المصرية في الخارج.

تامين البعثات الدبلوماسيه

منوها بان حزب الوفد باعتباره اقدم واعرق الليبرليات في العالم ، يؤمن بان تامين البعثات الدبلوماسيه هي مسئولية الدول المتواجدة فيها ، وهي حق مكتسب اقرت المواثيق والاعراف الدوليه.

واضاف طارق عبد العزيز إن حماية السفارات ليست خيارًا بل التزامًا دوليًا، وعلى كافة الدول أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية، احترامًا للعلاقات بين الدول، وبما يعكس الاحترام المتبادل والسيادة .

وتابع رئيس برلمانية الوفد أن تفعيل مصر لمبدأ المعامله بالمثل يعكس يقظة الدولة المصرية وحرصها على كرامتها الوطنية، وتُعد في الوقت ذاته جرس إنذار لأي طرف قد يتهاون في واجباته تجاه البعثات المصرية في الخارج.