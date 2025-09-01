متحف الغردقة يختتم معرض صورة تروي قصة

نظم متحف الغردقة ،اليوم الختامي للمعرض المؤقت للتصوير الفوتوغرافي بعنوان “صورة تروي قصة”،بحضور بعض الشخصيات العامة والمهتمين بمجال التصوير.



أوضحت إدارة متحف الغردقة ،أن جميع الحضور علي مدار 7 ايام فترة المعرض أشادو بالفن في الصور الذي يلمس المجتمع المصري ،مبدين رغبتهم ف تكرار مثل هذة الفاعليات لالقاء الضوء علي اهمية و دور المتاحف في التواصل المجتمعي وربط المتحف بالمجتمع المحيط تعزز التنوع والاستدامة.

متحف الغردقة



يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.