قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا يحدث لجسمك عندما تستيقظ مبكرا؟
جذب المزيد من الاستثمارات.. الوزير يتوجه إلى الصين مبعوثا عن رئيس الجمهورية
ما المقصود بقرآن الفجر كان مشهودا؟.. الإفتاء توضح
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل التعاملات
انفجار قرب سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر.. واتهامات للحوثيين
مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى
أفضل طريقة لتناول فيتامين د.. نصائح الخبراء لتحقيق أقصى استفادة
كيف كان النبي يقوم الليل؟.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها
السكة الحديد تفصل مشرفين بسبب إهمال جسيم أثر على حركة القطارات
انقطاع الكهرباء والاتصالات.. انفجار ضخم في مستودع ذخيرة بمصراتة الليبية
زلزال بقوة 6 ريختر يهز العاصمة الباكستانية إسلام آباد
بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الغردقة يختتم معرض صورة تروي قصة

متحف الغردقة يختتم معرض صورة تروي قصة
متحف الغردقة يختتم معرض صورة تروي قصة
محمد الاسكندرانى

نظم متحف الغردقة ،اليوم الختامي للمعرض المؤقت للتصوير الفوتوغرافي بعنوان “صورة تروي قصة”،بحضور بعض الشخصيات العامة والمهتمين بمجال التصوير. 


أوضحت إدارة متحف الغردقة ،أن جميع الحضور علي مدار 7 ايام فترة المعرض أشادو  بالفن في الصور الذي يلمس المجتمع المصري ،مبدين رغبتهم ف تكرار مثل هذة الفاعليات لالقاء الضوء علي اهمية و دور المتاحف في التواصل المجتمعي وربط المتحف بالمجتمع المحيط تعزز التنوع والاستدامة.

متحف الغردقة


يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.


ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.

متحف الغردقة الغردقة صورة تروي قصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

تنفيذ قانون الإيجار القديم غدًا.. هذه العقود لا ينطبق عليها الزيادة الجديدة

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش لسد العجز في المدارس

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

أرشيفية

إذاعة جيش الاحتلال: طائرة إسرائيلية ألقت قنبلة عن طريق الخطأ قرب موقع للجيش في غزة

تشافي

انفراد.. أول تعليق من وكيل تشافي على أنباء ترحيبه بتدريب الأهلي

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

بعد تخفيضها.. أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار بالبنك الأهلي وبنك مصر

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

طقس الغد.. حرارة مرتفعة واضطراب بالملاحة البحرية

الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على هذه المناطق غدًا

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

محافظ الإسكندرية الأسبق: تسليم وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء المدة

الزمالك ووادي دجلو

منكم لله رفعتولي الضغط.. عمرو أديب يعلق على خسارة الزمالك من وادي دجلة

عمرو أديب

موسم سياحي بامتياز.. عمرو أديب: أهنئ الدولة المصرية على قدرتها في جذب هذا العدد من السائحين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

عمرو دياب في لبنان

بستناها من السنة للسنة.. ماذا قال عمرو دياب عن حفله في بيروت

ايمان عبد اللطيف

إسـ.ـرائـ.يل تعلن اغتــ.يـال أبو عبيــدة متحدث كتائب القسام

ايمان عبد اللطيف

أسعار الفايدة الجديدة.. إعلان رسمي من بنكي مصر والأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد