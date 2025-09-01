برلماني: مصر أثبتت أنها دولة قوية ترد بالمثل ولا تسمح بالمساس بكرامة مؤسساتها

أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن قرار مصر إزالة الحواجز الأمنية حول السفارة البريطانية بالقاهرة جاء رسالة واضحة للعالم بأن القاهرة لا تقبل سياسة الكيل بمكيالين في حماية البعثات الدبلوماسية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية له اليوم، أن السلطات البريطانية تقاعست عن القيام بواجبها في حماية السفارة المصرية في لندن، وسمحت لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالاعتداء عليها أكثر من مرة، وهو ما يمثل خرقًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية التي تلزم الدولة المضيفة بتأمين البعثات الأجنبية.

وأضاف أن بريطانيا مطالبة بمراجعة سياساتها التي توفر ملاذًا آمنًا لقيادات وعناصر الإخوان الهاربين، مؤكدًا أن هذه الجماعة تمارس الإرهاب علنًا وتستغل الأراضي البريطانية للإضرار بمصالح مصر واستقرارها.

وشدد السادات على أن مصر أثبتت أنها دولة قوية ترد بالمثل ولا تسمح بالمساس بكرامة مؤسساتها، لافتًا إلى أن القرار المصري يعكس يقظة القيادة السياسية وإصرارها على الدفاع عن سيادة الوطن وهيبته أمام أي طرف.