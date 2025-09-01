قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم
تحرك الفوج الثاني من القافلة الـ27 من مصر باتجاه قطاع غزة
رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة
هندمك عليها وهحبسك.. عروس مصر القديمة تروي لحظات الرعب بعد تمـزيق وجهها
بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد
الطقس اليوم.. عودة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نهارا
حدث ليلا| مـ.قتل 20 شخصا في زلزال أفغانستان.. ومشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة
11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية
كليوباترا كانت تستحم به.. حليب الماعز ينبوع جمال البشرة
اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر
العاملين بالنقل والمواصلات: مصر ستظل عزيزة وعصيّة على كل المؤامرات

محمد أبو العباس نوفل نقيب العاملين بالنقل والمواصلات
محمد أبو العباس نوفل نقيب العاملين بالنقل والمواصلات
الديب أبوعلي

جددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، ثقتها في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف القيادة السياسية للدولة المصرية في كل خطواتها الرامية إلى حماية حدود الوطن وصون استقراره.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات متلاحقة ومخططات خبيثة تستهدف النيل من ثوابت الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاولة فرض واقع جديد يهدف إلى تهجير أبناء غزة وسلب حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإن النقابة تعلن عن الآتي:

  • تجديد دعمها الكامل والراسخ للرئيس السيسي، قائد المسيرة الوطنية وحامي الأمن القومي المصري والعربي، ووقوفها صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في كل خطواتها الرامية إلى حماية حدود الوطن وصون استقراره.
  • أن أي اعتداء أو تطاول على مؤسسات الدولة أو سفاراتها في الخارج يُعد تجاوزًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة يائسة للنيل من هيبة مصر، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية القوية التي فرضت احترامها على الساحة الإقليمية والدولية.
  • أن مصر ستظل دائمًا السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وستبقى في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني البطل من خلال إرسال القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية، ولن تتراجع يومًا عن واجبها القومي والإنساني تجاه أشقائنا في فلسطين.
  • دعوة جموع العاملين بقطاعات النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة، وإدراك حجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي، والعمل بروح وطنية خالصة تضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

واختتمت النقابة العامة ببانها، بالتأكيد أن مصر ستظل عزيزة، قوية، منيعة، عصيّة على كل المؤامرات، وأن وحدة المصريين خلف قيادتهم السياسية هي السلاح الحقيقي لمواجهة كل التحديات.

النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية تهجير أبناء غزة القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية قطاع غزة

