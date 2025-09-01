العاملين بالنقل والمواصلات: مصر ستظل عزيزة وعصيّة على كل المؤامرات

جددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس نوفل، ثقتها في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة وقوفها صفا واحدا خلف القيادة السياسية للدولة المصرية في كل خطواتها الرامية إلى حماية حدود الوطن وصون استقراره.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات متلاحقة ومخططات خبيثة تستهدف النيل من ثوابت الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومحاولة فرض واقع جديد يهدف إلى تهجير أبناء غزة وسلب حقهم المشروع في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإن النقابة تعلن عن الآتي:

تجديد دعمها الكامل والراسخ للرئيس السيسي، قائد المسيرة الوطنية وحامي الأمن القومي المصري والعربي، ووقوفها صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية في كل خطواتها الرامية إلى حماية حدود الوطن وصون استقراره.

أن أي اعتداء أو تطاول على مؤسسات الدولة أو سفاراتها في الخارج يُعد تجاوزًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة يائسة للنيل من هيبة مصر، وهو ما لن تسمح به الدولة المصرية القوية التي فرضت احترامها على الساحة الإقليمية والدولية.

أن مصر ستظل دائمًا السند الحقيقي للقضية الفلسطينية، وستبقى في مقدمة الدول الداعمة للشعب الفلسطيني البطل من خلال إرسال القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية، ولن تتراجع يومًا عن واجبها القومي والإنساني تجاه أشقائنا في فلسطين.

دعوة جموع العاملين بقطاعات النقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها إلى التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة، وإدراك حجم التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي، والعمل بروح وطنية خالصة تضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار.

واختتمت النقابة العامة ببانها، بالتأكيد أن مصر ستظل عزيزة، قوية، منيعة، عصيّة على كل المؤامرات، وأن وحدة المصريين خلف قيادتهم السياسية هي السلاح الحقيقي لمواجهة كل التحديات.