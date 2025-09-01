قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انقلاب ميكروباص أعلى الأوسطي وإصابة 6 أشخاص
هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

172 ألف مستفيد.. التنمية المحلية تستعرض جهود وحدة السكان المركزية خلال أغسطس 2025

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تنفيذا للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030..نستعرض أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر أغسطس 2025 ، من وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية..

القضية السكانية 


أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، أن الوزارة تواصل دعم وتطوير وحدات السكان بالمحافظات، بما يضمن تكثيف أنشطتها الميدانية وربطها بمحاور تنمية الأسرة المصرية، تحقيقًا لأهداف الدولة في تحسين الخصائص السكانية، و جودة حياته عبر برامج التوعية والتمكين الاقتصادي والصحي والتعليمي .

الوحدة المركزية للسكان

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض تقريرًا أعدته الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيلٍ، حول أبرز الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية خلال شهر أغسطس 2025، في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات السكان نفذت خلال شهر أغسطس 1653 نشاطًا في 25 محافظة، استفاد منها نحو 172 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، من بينهم أكثر من 117 ألف مواطن بالوجه القبلي، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة استهدفت تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة، وخفض معدلات التسرب والأمية وزواج القاصرات، وتعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل، ورفع الوعي بمفهوم الأسرة الصغيرة وقيمة التعليم والعمل.

إنجازات وحدات السكان بالمحافظات

كما استعرض التقرير إنجازات وحدات السكان بالمحافظات في تنفيذ أنشطة دعم البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية منذ بداية العمل حتى أغسطس 2025، حيث استفاد أكثر من 28 مليون مواطن من خدمات المحور الخدمي في 22 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين من المحور الثقافي والتوعوي والتعليمي حوالي 2.4 مليون مواطن في 26 محافظة، فيما استفاد أكثر من 506 آلاف مواطن من أنشطة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في 24 محافظة، بالإضافة إلى نحو 20 ألف مستفيد من محور التحول الرقمي في 16 محافظة.

وفي مجال تمكين الشباب، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى استمرار وحدات السكان في التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث قامت وحدات السكان حتى الآن بتدريب نحو 80 ألف ومائتي شاب وفتاة داخل 80 مركزًا من مراكز حياة كريمة بـ14 محافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك مصر، وبرنامج مشروعك، وصندوق التنمية المحلية.

وأضافت د. منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات العاملين في وحدات السكان، حيث بلغ إجمالي من تم تدريبهم منذ إنشاء الوحدة المركزية للسكان نحو 2960 متدربًا من قوة العمل السكانية بالمحافظات.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل أن الوحدة المركزية للسكان قامت بعمل زيارة ميدانية لمحافظة الفيوم خلال شهر أغسطس و تم خلالها تدريب 53 من كوادر وحدات السكان ومنسقي الوحدات المحلية والمديريات على مهارات إدارة البرنامج السكاني وإعداد مبادرات.

كما لفتت رئيس الوحدة المركزية للسكان بالوزارة إلى رصد الوحدة تحسن المؤشرات السكانية وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلي  انخفاض معدل البطالة من 7.9% عام 2020 إلى 6.6% عام 2024 ، كما انخفض معدل المواليد من 23.3 لكل ألف في عام 2019 إلى 18.5 عام 2024، وتراجعت معدلات الزيادة الطبيعية من 17.5 لكل ألف عام 2019 إلى 12.7 عام 2024 ، وهو مايعني تحقيق تقدم ملحوظ نتيجة المجهودات المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها الدولة في مجال خفض معدلات النمو السكاني.

التنمية المحلية منال عوض وحده السكان القضية السكانية

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

معاشات

حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

صرف الخبز المدعم

قرار وزارة التموين.. صرف الخبز المدعم ورقيًا لهؤلاء | تفاصيل

المتوفي

يتيم الأبوين.. مصرع شاب تحت عجلات القطار بقليوب

حسام البدري

الخطيب يستقر على حسام البدري لقيادة الأهلي والإعلان خلال ساعات

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 1 سبتمبر 2025

وزير النقل خلال تفقد موقع حادث انقلاب القطار

بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

صيام يوم الإثنين

هل كان النبي يصوم يوم الإثنين احتفالا بيوم مولده؟.. الإفتاء تجيب

شيخ الأزهر

اليوم..صرف منحة إضافية للمستفيدين من بيت الزكاة بمناسبة المولد النبوي

قراءة القرآن

متى يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 سبتمير

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ١ سبتمبر

30 قيراط الماس.. جورجينا تثير الجدل بخاتم خطوبتها في فينسيا

جورجينا
جورجينا
جورجينا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حالتي وفـ.اة و6 مصــ..ابين.. تفاصيل حادث خط غاز أبو سلطان بالإسماعيلية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

