إسرائيل ترسل دباباتها إلى عمق مدينة غزة.. وفرار المزيد من العائلات
22 سبتمبر الحكم على أم ساجدة بتهمة غسيل الأموال وإساءة استخدام مواقع التواصل
تفاصيل مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي المقرر تدريسها لأولى ثانوي بالعام الدراسي الجديد
إياتا يُعيّن توماس رينارت نائبًا أول لرئيس الاتحاد للشؤون الخارجية
برلماني: مصر تضع قضية المياه في قلب النقاشات الدولية لضمان الأمن الغذائي العالمي
غير اسمه إلى محمد.. أرجنتيني يشهر إسلامه في مسجد الميناء الكبير بالغردقة
جيش الاحتلال: دمرنا مسارات تحت الأرض في خان يونس بطول 8 كيلو مترات
وزير التعليم يفتتح 5 مدارس بالقليوبية قبل بدء العام الدراسي الجديد|صور
بحوث الصحراء: مشروع رائد لإدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في جنوب سيناء
الإحصاء: 11.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات لدول مجموعة العشرين خلال أول 5 شهور من 2025
رغم استدعائه للمنتخب | مروان عطية يغيب عن لقاء مصر وإثيوبيا
بصور تذكارية.. انتهاء مراسم حلف يمين أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد
رياضة

3 أسباب وراء إقالة جوزيه مورينيو من تدريب فنربخشة التركي

مورينيو
مورينيو

كشفت تقارير صحفية، عن الأسباب الحقيقية وراء إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب فرنبخشة التركي.

وأوضحت التقارير التركية، أن التوترات الكامنة بين مورينيو ومجلس الإدارة تفاقمت بشكل لا يُطاق في الأيام الأخيرة.

 ومن أبرز الانتقادات تهميش المدرب المُتصوّر للاعبين الأتراك، وتحديدًا إسماعيل يوكسيك وجان قهوجي، الذين كانوا يُجبرون على الجلوس على مقاعد البدلاء بشكل متكرر.

وتابعت أنه ازداد إحباط إدارة النادي من تذبذب أداء الفريق، وزادت تصريحات مورينيو العلنية من تفاقم الوضع.

 قبل مباراة بنفيكا الحاسمة، صرّح مورينيو قائلاً: "لو كان التأهل لدوري أبطال أوروبا أولوية حقيقية للنادي، لحصلت على التعاقدات التي طلبتها".

 وجاءت الضربة القاضية لعلاقته بالإدارة عندما صرّح عن نائب الرئيس حمدي أكين: "لا أعرفه".

مورينيو فرنبخشة جوزيه مورينيو بنفيكا جان قهوجي

