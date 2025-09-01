قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن فرض عقوبات على لاعبي الفريق الأبيض، بسبب الخسارة أمس أمام وادي دجلة في الدوري.

وأكد المصدر، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك، قررت تطبيق لائحة العقوبات؛ بسبب استهتار اللاعبين.

وخسر الفريق بشكل صادم، أمس، أمام وادي دجلة، بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وتشهد الفترة القادمة توقفا دوليا؛ بسبب خوض منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسيخوض الزمالك أول مباراة عقب التوقف الدولي، يوم 13 سبتمبر الجاري، أمام فريق النادي المصري.