تمويلاتهم لا تتجاوز 0.8%.. صغار المزارعين يسهمون بـ35% من إنتاج الغذاء العالمي

قال كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز، إنّ فعاليات قمة العشرين التي تستضيفها مصر تتواصل حالياً، حيث تستمر الجلسات المغلقة التي تناقش قضايا ملحة تتعلق بالأمن الغذائي العالمي، وأبرزها العرض الذي قُدم من قبل ممثلة صندوق التنمية الزراعية الدولي.

وسلّطت ممثلة صندوق التنمية الزراعية الدولي في عرضها الضوء على الدور الكبير لصغار المزارعين الذين يسهمون بنسبة 35% من إنتاج الغذاء العالمي، في حين لا يحصلون سوى على 0.8% فقط من التمويل المخصص لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الإحصاءات المقدمة خلال الجلسة أشارت إلى أن أكثر من 700 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم يعكس حجم الأزمة وتداعياتها الخطيرة، لا سيما على الدول النامية والدول الإفريقية. من هنا جاءت الدعوات لإيجاد حلول بديلة ودعم البرامج التي تُعنى بصغار المزارعين، مع التركيز على تبني نظم زراعية حديثة تقلل من استهلاك المياه وتعزز من الإنتاجية، كخطوة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيّف مع آثارها.

وتابع، أنّ الجلسات تناولت أهمية إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لما له من دور في تعزيز الإنتاجية الزراعية.

وأشار الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية، إلى ضرورة بحث الآليات المناسبة لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، في ظل الأزمات المتكررة التي تعصف بسلاسل الإمداد، مثل النزاع الروسي الأوكراني، الذي ألحق أضراراً جسيمة بإمدادات الحبوب العالمية وأسعارها، مهدداً حياة ملايين البشر.