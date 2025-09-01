قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

روبرت أرليت: ترامب يسعى لفرض سلطته عبر تقليص عدد مستشاريه

ترامب
ترامب
عادل نصار

أكد روب أرليت، المحلل السياسي والقيادي الجمهوري، أن تحركات الرئيس  دونالد ترامب الأخيرة لا تمثل مجرد تعديل انتخابي بل تنطوي على محاولة واضحة لفرض سلطة أوسع، مشيرًا إلى أن ترامب يسعى إلى تقليص عدد المستشارين المحيطين به، ليقتصر على المقربين فقط، وذلك من أجل تعزيز سيطرته المباشرة على القرار السياسي دون اعتراضات داخلية.

وأوضح  روب أرليت، المحلل السياسي والقيادي الجمهوري، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوجه يمنح ترامب، مساحة لاتخاذ قرارات مصيرية دون الحاجة إلى توافق موسع.

وأبدى  روب أرليت، المحلل السياسي والقيادي الجمهوري، تحفظه على فكرة السلطة المطلقة، خاصة في ظل حساسية بعض الملفات الدولية الكبرى مثل إيران، أوكرانيا، وغزة، والتي تستوجب وجود آراء متعددة لضمان اتخاذ قرارات متوازنة ومسؤولة.

وعن الجدل الدائر داخل الحزب الجمهوري بشأن هذه السياسات، أكد أرليت أنه لا يمكن الحديث عن انقسام داخلي واضح منذ تولي ترامب الرئاسة، لكن ما يحدث حاليًا يمثل محاولة لفرض الهيمنة داخل الحزب.

ولفت، إلى أن هذا التوجه يلقى دعمًا من بعض الشخصيات في صفوف الجمهوريين، في حين يواجه معارضة من آخرين، سواء داخل الحزب أو في أوساط الحزب الديمقراطي.

روب أرليت الحزب الجمهوري السياسات

