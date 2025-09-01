قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسي: مصر صدرت 6.8 مليون طن حاصلات زراعية منذ بداية العام
صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة
روشتة برلمانية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة
أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 بفضل الدلتا الجديدة.. فيديو
إطلاق أول دبلوم "مصري – ياباني" لإعداد معلم "التوكاتسو" بثلاث جامعات مصرية
طفل يعمل في بنزينة لمساعدة أسرته.. وتامر أمين: نموذج يستحق الدعم والتكريم
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قفز شخص على مقدمة سيارة بالسيدة زينب
النقل تعلن موعد إنتهاء فترة استخراج اشتراكات الاتوبيس الترددي للطلاب
برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025
عبد الحميد معالي خارج حسابات الزمالك خلال المباريات المقبلة
إخلاء سبيل سائق قطار ركاب الضبعة ومساعده على ذمة القضية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. من هي الفئات التي ستدفع 1000 جنيه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وظائف آمنة وزيادات دورية للأجور.. ماذا يحمل قانون العمل الجديد لعمال مصر؟

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

بداية من اليوم بدأ تطبيق قانون العمل الجديد، والذي في ضوءه نستعرض أبرز ما يحمله لعمال القطاع الخاص وما يتضمنه من أحكام جديدة تتعلق بعقود العاملين وأجورهم وغيرها.

عقود أكثر أمانًا

ينص قانون العمل الجديد على أن العقود غير محددة المدة ستكون القاعدة الأساسية، ما يضمن استقرار العامل في وظيفته ويحد من حالات الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بحكم قضائي. كما حددت ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات كحد أقصى، مع ساعة للراحة، وألا تتجاوز فترة التواجد في مقر العمل 10 ساعات يوميًا.

أجور عادلة وزيادات إلزامية

فيما يتعلق بالأجور، أقر قانون العمل الجديد رفع الحد الأدنى للأجور عبر المجلس القومي للأجور، مع إلزام أصحاب الأعمال بزيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

إجازات موسعة

يقدم قانون العمل الجديد حزمة واسعة من الإجازات تضمن التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، أبرزها:

21 يومًا بعد سنتين خدمة.

30 يومًا بعد 10 سنوات عمل.

45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للأم.

يوم إجازة أبوة للأب عند ولادة طفل.

محاكم عمالية متخصصة

أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وبدون رسوم، ما يضع حدًا للتأخير في إجراءات التقاضي ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة للحصول على حقوقهم.

نصوص لحماية الكرامة والمساواة

تتضمن مواد القانون حماية واضحة للعامل، حيث:

مادة (4): تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، وتمنع التحرش أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي.

مادة (5): تمنع أي شكل من أشكال التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي أو غيره، مع السماح بتمييز إيجابي لصالح المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق اندماجهم في سوق العمل.

مادة (6): تبطل أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على القانون.

مادة (7): تعفي القضايا العمالية من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة، وتتيح رفع الدعاوى دون الحاجة لمحامٍ في بعض الحالات.

قانون العمل الجديد قانون العمل الاجور زيادة الأجور العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لجنة إختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار

لجنة الأوسكار تختار سبعة أفلام كقائمة مشاهدة لترشيح فيلم مصري فى أولى جلساتها

ايتن عامر

آيتن عامر تتألق بأحدث ظهور بإطلالة كاجوال

مي عمر

طرحة وتوب أسود.. أحدث ظهور للفنانة مي عمر

بالصور

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

القاتل الخفي.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ ويصيبك بالاكتئاب

مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب
مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة وهرمونات المخ يصيبك بأكتئاب

لا تشربها قبل أن تعرف الحقيقة.. زجاجات المياه البلاستيكية في الشمس قد تؤدي إلى خطر داهم يهدد صحة الجسم

مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!
مياه الشرب قد تدمّر كليتيك!

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي
حضّر سلطة تايلاندية بالبيض المقلي

فيديو

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد