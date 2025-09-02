اللواء أسامة كبير: عملية جدعون 2 التي أطلقها جيش الاحتلال في خان يونس لم تحقق أهدافها

أكد اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجى، أن الوثيقة المسربة من رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، والتي كشفتها القناة 12 العبرية، أظهرت أن الفشل العسكري تم منذ الأيام الأولى للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال أسامة كبير، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن عملية "جدعون 2" التي أطلقها جيش الاحتلال في خان يونس لم تحقق أهدافها، مشيرًا إلى أن التسمية نفسها جاءت نتيجة اعتراف سابق بالفشل في عملية "جدعون 1".

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجى، أن الكمين المعقد الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة الصبرة بخان يونس أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف القوات الإسرائيلية، حيث أصيب ما لا يقل عن 14 جنديًا بجروح خطيرة.