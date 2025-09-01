الصحة: قانونا مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانونا، مشددًا، على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة الطبيب يعاقب بالحبس سنتين أو بالغرامة، وإذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي أدى إلى أي مشكلة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شادي شاش وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "قانونا مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب، ووزارة الصحة تشن حملات وتعلن عن منتحلي صفة الأطباء، ونجري حملات دوري مرتبة ومفاجئة، وبالتالي، فإن المرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كان حكومي أو خاص جزء من منظومة العمل في وزارة الصحة".

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن : "وزير الصحة كان يمر مرورا مفاجئا اليوم على مستشفى الهرم، وفي الفترات السابقة لا توجد محافظة إلا وزارها، وأحيانا كان يمر على 3 و4 محافظات مرورا مفاجئا"، مؤكدًا، أن المرور الميداني جزء من منظومة عمل وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هذه الممارسة المجرمة قانونا في كل دول العالم تحدث بمتوسط سنوي على مستوى العالم من 5 إلى 10 حالات سنويا.

وواصل الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن تأكد المواطن من وجود ترخيص للمكان ومقدم الخدمة ليست عيبا أو سُبة، فيجب التأكد من وجود ترخيص للمكان وترخيص لمقدم الخدمة.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على أن مقدمة الخدمة لا يجب أن يشعر بأي إساءة إذا سُئل عن ترخيص المكان أو ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا، على أن للوزارة حق التأكد من ترخيص المنشأة وترخيص مقدم الخدمة، وبخاصة في الأماكن التي تشهد تدخلات جراحية.