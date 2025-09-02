أخبار التوك شو| أسباب استقرار الكهرباء ومصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027 وتطورات أسعار الذهب

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

الصحة: قانونا مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانونا، مشددًا، على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة الطبيب يعاقب بالحبس سنتين أو بالغرامة، وإذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي أدى إلى أي مشكلة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات.

شريف فتحي: مصر دولة سياحية بامتياز.. وعندنا اللي مش موجود في المنطقة

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن السياحة في مصر بها تحركات كثيرة والسائحين يتحركون في مختلف محافظات الجمهورية مثل البحر الأحمر وسيوة.

استقرار الكهرباء في مصر.. كيف تجاوزنا الصيف بلا انقطاعات؟ متحدث الوزارة يكشف

قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ صيف عام 2025 شكّل أول اختبار حقيقي للشبكة الكهربائية الموحدة بعد أكثر من عامين من تطبيق سياسات تخفيف الأحمال.

عمرو أديب: مصر دولة سياحية.. ولو عايز الحق هي أولى بزيادة السائحين بها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر دولة سياحية وتستطيع أن تتوسع سياحيا ويزداد عدد السائحين الذين يزورونها سنويا.

وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "هناك دول أصغر من مصر كثيرا تحقق أرقاما كبيرة في السياحة".

وأضاف عمرو أديب: "السياحة هي دخل مباشر للدولة، والسائح يأتي إلى مصر ويصرف العملة الصعبة فيها".

وأكمل عمرو أديب: "صناعة السياحة تقوم بتشغيل أكثر من 90 صناعة أخرى معها، وصناعة السياحة قاطرة للاقتصاد".

ولفت عمرو أديب، إلى أن: "مصر لديها مقومات لزيادة أعداد السائحين بشكل أكبر"، مضيفا: "مصر تتواجد في منطقة بها تحديات، ولو عايز الحق، مصر أحق من دول كتيرة بزيادة أعداد السائحين بها".

بفضل الدلتا الجديدة.. أحمد موسى: مصر توفر مليوني طن من القمح بحلول 2027

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر حاضرة بقوة على الساحتين الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك حاليا في قمة شنجهاي للتعاون، ممثلًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز مكانة مصر الدولية.

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي»، أن مصر تستضيف لأول مرة اجتماعات مجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، وهي سابقة تؤكد الثقل السياسي لمصر، رغم أنها ليست من الدول الأعضاء أو الرئاسة الدورية للمجموعة، مؤكدًا أن جنوب أفريقيا تترأس القمة للمرة الأولى في تاريخها.

مستشار الرئيس للصحة: منظومة التأمين الصحي الشامل تخدم ملايين المصريين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن هناك تقدم كبير في الرعاية الصحية بالدولة وتقدم في الخدمات المقدمة للمواطن.

القومي للإتصالات: ارتفاع نسبة حل الشكاوي مقارنة بالعام الماضي

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للإتصالات، أن متوسط الشكاوي التي تلقيناها حتى الأن 21 ألف شكوى، مشيرا إلى أنه انخفضت عن العام الماضي، لأن نسبة حل الشكاوي ارتفعت

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، انه غير حقيقي ما تم تداوله بان متلقي المكالمة على الهاتف المحمول سيتم دفع رسوم عليه مقابل تلقيه المكالمة، مؤكد أن ذلك شائعة لا أساس لها من الصحة.

وتابع أنه تم تحويل العديد من كبرى الشركات العقارية إلى النيابة العامة، لافتًا إلى أن أكثر من مليون رقم تم توفيق أوضاعهم والتسجيل في الخدمة، ولم يتبق سوى 10% فقط.

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة للتأثير على سعر الذهب.. سعيد إمبابي يوضح

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة لتجارة الذهب، انه لو حدث خفض فائدة على الدولار الأمريكي، سيكون هناك إقبال على الذهب، مشيرا إلى أن تلميح الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة جعل المستثمرين في عدد من دول العالم يلجأون للذهب مما أثر على ارتفاع الأسعار.

وقال سعيد إمبابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن سياسات ترامب تسير بشكل غير منطقي بالمرة، مؤكدا أن المركزي الأمريكي لأول مرة يكون مهدد نتيجة تهديدات ترامب بخفض سعر الفائدة.

وتابع المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة لتجارة الذهب، أن العدوان على غزة والحرب الروسية الأوكرانية وحرب اليمن ستجعل هناك ضغطا على الذهب مما سيكون هناك زيادة على الطلب وارتفاع الأسعار.