الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة

محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو
محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو
أ ش أ

 أكد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستشهد هذا الشهر انطلاق بطولة AJP، بالمدينة الرياضية، التي تعد واحدة من أقوى وأهم البطولات في رياضة الجوجيتسو.

وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لتقديم نسخة استثنائية تواكب مكانة مصر المتنامية على خريطة استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في العاب الفنون القتالية.

وأوضح الشعراوي: "نلتزم بتوفير كل مقومات النجاح من تجهيزات وتنظيم على أعلى مستوى، بما يضمن استقبال اللاعبين من مختلف دول العالم وتقديم تجربة مميزة تليق باسم مصر."

وأضاف الشعراوي أن العمل جارٍ بالتوازي على نشر رياضة الجوجيتسو في مختلف المحافظات، من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة تستهدف جميع عناصر اللعبة، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في المحافل القارية والدولية.

واختتم الشعراوي مؤكداً أن إقامة البطولة في العاصمة الإدارية بالمدينة الرياضية؛ فرصة لإظهار ما تملكه مصر من منشآت رياضية حديثة، ورسالة بأن مصر وجهة رئيسية لاستضافة أكبر البطولات في كافة الرياضات.
وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر الجاري، في صالة نادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو العاصمة الإدارية بطولة AJP المدينة الرياضية

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

