باسم مرسي: الأهلي بمن حضر أكذوبة.. وأين هو منذ بداية الدوري؟



أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، ان مستوى الأهلي منذ بداية الدوري مخيب للأمال

وقال مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الخسارة امام وادي دجلة ليس محبطة إنما بيمنح النادي الاهلي امل، الأهلي بيفرفر منذ بداية الموسم في الدوري الممتاز

واضاف: الإهلي بمن حضر "أكذوبة" واين لاعبي بالأهلي منذ بداية الدوري الممتاز والأهلي كان لن يحصل على الدوري في ظل تواجد جوسفالدو فيريرا

وتابع: الاهلي محضرش ولا يوجد شئ اسمه الاهلي بمن حضر، أين لاعبي الاهلي منذ بداية الموسم، والأهلي هو المنافس المباشر للزمالك مع كامل احترامي وتقديري لبيراميدز،

وواصل: الزمالك سيكون هو بطل الدوري هذا الموسم والزمالك افضل من الاهلي وبيراميدز منذ بداية الدوري لعبا وأداء، وكل مباراة يتعثر فيها الزمالك بيمنح الأمل للأهلي