باسم مرسي: الأهلي بيفرفر منذ بداية الدوري.. والزمالك سيتوج باللقب

أكد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك السابق، أن الأبيض هو من يمنح الأمل للنادي الأهلي في الدوري مع اي نتيجة سلبية يحققها الفريق.

وقال باسم مرسي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الأهلي "بيفرفر" من بداية الدوري الممتاز، والزمالك هو من يمنح الاهلي الأمل بعد اي تعثر .

وتابع: الاهلي محضرش ولا يوجد شئ اسمه الاهلي بمن حضر، أين لاعبي الاهلي منذ بداية الموسم، والأهلي هو المنافس المباشر للزمالك مع كامل احترامي وتقديري لبيراميدز.

وواصل: الزمالك سيكون هو بطل الدوري هذا الموسم والزمالك افضل من الاهلي وبيراميدز منذ بداية الدوري لعبا وأداء، وكل مباراة يتعثر فيها الزمالك بيمنح الأمل للأهلي.