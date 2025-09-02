ليفربول يعلن رحيل نجم فريقه إلى أستون فيلا

أعلن نادي ليفربول، في بيان رسمي، رحيل لاعبه الشاب هارفي إليوت إلى صفوف أستون فيلا على سبيل الإعارة، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025/26.

وجاء انتقال إليوت في الساعات الأخيرة من فترة القيد، التي أُغلقت مؤخرًا في إنجلترا، ليخوض تجربة جديدة مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد انضم إلى ليفربول في صيف 2019، وخاض مع الفريق 149 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا، كما ساهم في تتويج "الريدز" بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي مرتين، إلى جانب كأس كاراباو مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية.

على الجانب الآخر، يسعى أستون فيلا لتعزيز صفوفه بأسماء جديدة في محاولة للابتعاد عن شبح الهبوط، خاصة بعد البداية الصعبة للموسم الحالي، حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط تراجع النتائج ويحتل المركز 19 بنقطة واحدة.