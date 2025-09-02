نادر السيد: حسام البدري الأنسب للأهلي حال اختيار مدرب مصري

أكد نادر السيد، نجم منتخب مصر السابق، أن حسام البدري هو الأنسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حال اختيار مدرب محلي.

وأضاف نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن البدري لديه شخصية قوية وسبق أن حقق نجاحات مع الفريق، وبالتالي فهو الأنسب للمرحلة المقبلة حال الاستقرار على التعاقد مع مدرب محلي.

ورفض نادر السيد، ما يتردد في الآونة الأخيرة، بأن الأهلي يبحث عن مدرب يكون بمثابة مشروع للكرة داخل النادي، مشددًا على أن الأهلي يجب أن يتعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية.