كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
نادر السيد: حسام البدري الأنسب للأهلي حال اختيار مدرب مصري

حسام البدري
حسام البدري
رباب الهواري

أكد نادر السيد، نجم منتخب مصر السابق، أن حسام البدري هو الأنسب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حال اختيار مدرب محلي.

وأضاف نادر السيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن البدري لديه شخصية قوية وسبق أن حقق نجاحات مع الفريق، وبالتالي فهو الأنسب للمرحلة المقبلة حال الاستقرار على التعاقد مع مدرب محلي.

ورفض نادر السيد، ما يتردد في الآونة الأخيرة، بأن الأهلي يبحث عن مدرب يكون بمثابة مشروع للكرة داخل النادي، مشددًا على أن الأهلي يجب أن يتعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك سيرة ذاتية قوية.

حسام البدرى الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

الاتوبيسات الترددي

طرح اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب.. اعرف الأسعار

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

بعد ضبط 513 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية.. هذه عقوبة غش الأغذية

قانون العمل

بعد تطبيقه رسميا.. فئات لا يطبق عليها قانون العمل الجديد

محمد الجبالي

الجبالي: ثقة الجبهة الوطنية في تعييني تحملني أمانة ومسؤولية خدمة أهالي ملوي

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

