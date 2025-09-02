قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق، مع وفرة المعروض وتنوع الأصناف بما يلبي احتياجات المستهلكين.

أسعار الأسماك اليوم  2 سبتمبر .


 البلطي الأسواني: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.


 البلطي المتوسط: من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو.


 البلطي الكبير: من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.


 قشر البياض: من 120 إلى 180 جنيهًا للكيلو.


 البوري: من 70 إلى 120 جنيهًا للكيلو.


 المكرونة السويسي: من 85 إلى 110 جنيهات للكيلو.


 السردين: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.


 الكابوريا: من 80 إلى 180 جنيهًا للكيلو.


 البياض الشعبي: من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.


 القراميط: من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.


 الماكريل المستورد: من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.


 أسعار الجمبري:

الجمبري الصغير: من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.


 الجمبري المتوسط: من 300 إلى 420 جنيهًا للكيلو.


 الجمبري الكبير: من 450 إلى 650 جنيهًا للكيلو.


 الجمبري الجامبو: من 700 إلى 850 جنيهًا للكيلو.


 عكست الأسعار اليوم استقرارًا واضحًا بدعم من وفرة الإنتاج المحلي من المزارع السمكية، خاصة البلطي والبوري، إلى جانب توافر الأسماك الشعبية التي تحافظ على استقرار ميزانية الأسر المصرية. كما ساهم تنوع المعروض من المستورد مثل الماكريل وبعض أصناف الجمبري في استقرار السوق، مع فروق طفيفة في الأسعار بين المناطق تبعًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.

