إعلام الاحتلال: عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون بتل أبيب مطالبين بإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيليا قال إن عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون بتل أبيب، مطالبين بإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.

وأكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم اليونيسف، أن الجانب الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات ويزيد من هجماته على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم اليونيسف في تصريحات للقاهرة الإخبارية: "مستقبل الأطفال في قطاع غزة في خطر بسبب استمرار الحرب".

وتابع المتحدث باسم اليونيسف: “كل سكان قطاع غزة بحاجة لدعم نفسي بدرجات متفاوتة، ولا يمكن تقديم ذلك دون وقف الحرب”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، الاثنين، أكد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، معارضة بلاده والأردن لأي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من شأنها أن تتضمن تهجيرا قسريا للسكان.

وقال ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن هناك تنسيقا وثيقا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتحضير مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.