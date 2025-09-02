قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير مصر في باماكو يعقد لقاءً مع وزير التجارة المالي لمتابعة مخرجات زيارة وزير الخارجية
وزير الخارجية يحذر من خطورة الجرائم الإسرائيلية ويطالب رئيس المجلس الأوروبي بوضع حد لها
رئيس البرلمان الإيراني: الدول الأوروبية لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد
تأمينات شاملة.. قانون العمل الجديد يفتح مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة
سماع دوي إطلاق نار و رصد تحركات لآليات عسكرية في طرابلس
زيارة مفاجئة ليلًا .. وزير الصحة ينهي التعاقد مع شركات النظافة والأمن بمستشفى الهرم
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي بنية الاقتداء بالرسول؟.. الإفتاء تجيب
الأطباء يغلقون شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة باستعادة الأسرى
دعاء رسول الله لا يرد أبدا.. أحلامك تتحقق بـ9 كلمات فهل تعرفها؟
لضمان سلامة الركاب.. "الأنفاق" تجري اختبارات حريق في ورشة مونوريل شرق النيل
تحرك 3 شاحنات وقود إلى غزة ضمن القافلة الـ28 من المساعدات الإنسانية
علي جمعة: أحبّوا رسولَ الله وعلِّموا أبناءَكم حبَّه فهو سفينةُ النجاة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إعلام الاحتلال: عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون بتل أبيب مطالبين بإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين

تل أبيب
البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيليا قال إن عشرات الأطباء يغلقون شارع أيالون بتل أبيب، مطالبين بإبرام اتفاق لاستعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.

وأكد كاظم أبو خلف، المتحدث باسم اليونيسف، أن الجانب الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات ويزيد من هجماته على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم اليونيسف في تصريحات للقاهرة الإخبارية: "مستقبل الأطفال في قطاع غزة في خطر بسبب استمرار الحرب".

وتابع المتحدث باسم اليونيسف: “كل سكان قطاع غزة بحاجة لدعم نفسي بدرجات متفاوتة، ولا يمكن تقديم ذلك دون وقف الحرب”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، الاثنين، أكد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، معارضة بلاده والأردن لأي خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من شأنها أن تتضمن تهجيرا قسريا للسكان.

وقال ماكرون،  في منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، إن هناك تنسيقا وثيقا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتحضير مؤتمر حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري.

تل أبيب القاهرة الإخبارية اليونيسف غزة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للاداب 60.3 % للحقوق 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

الإفتاء

بنتي كل ما يتقدم لها عريس لا يحدث نصيب؟.. أمين الإفتاء يجيب

هشام خرما

هشام خرما ضيف معتز الدمرداش

الفنان رفيق أحمد علي

رفيق أحمد علي لـ صدى البلد: تكريمي في مصر قيمة فريدة لمسيرتي الفنية (فيديو)

نجلاء بدر

ضاع مني أعز ما أملك..نجلاء بدر تكشف عن فقدان هذا الشئ| تفاصيل

بالصور

حلويات مولد النبي.. طريقة عمل ملبن الخيط

طريقة عمل ملبن الخيط

نشرة المرأة والمنوعات.. في حمام السباحة.. عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عائشة بن أحمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

بسمة بوسيل

أجواء مختلفة.. كيف تحتفلين بمولد النبي مع أطفالك في أجواء عائلية؟

مولد النبي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

