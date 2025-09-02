مصر تدفع بأكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات لغزة منذ بدء الأزمة

قال محمد عادل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن القافلة الثامنة من قوافل «زاد العِزة» انطلقت صباح اليوم من الجانب المصري متجهة نحو قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على الصعيد الإنساني.

وأشار عادل، في مداخلة مباشرة عبر القناة، إلى أن القافلة تضم عددًا من الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية، تشمل شاحنات وقود محمّلة بالسولار، والتي تم توجيهها نحو معبر كرم أبو سالم، مضيفًا أن تدفق الشاحنات لا يزال مستمرًا، وتحمل في طياتها سلالًا غذائية، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مواد نظافة شخصية، وحاجات أساسية للأطفال، في ظل الوضع الإنساني المتدهور داخل القطاع.

وأوضح أن هذه القوافل تُسير من قِبل الهلال الأحمر المصري منذ 2 يوليو الماضي، وما زالت مستمرة حتى اليوم ضمن خطة مصرية شاملة لمد يد العون لقطاع غزة، الذي يواجه حصارًا ممنهجًا تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عادل: «منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، دفعت الدولة المصرية بأكثر من 45,000 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية مختلفة من معبر رفح إلى القطاع، في تأكيد عملي على التزام مصر بدورها التاريخي والإنساني تجاه القضية الفلسطينية».

وفي ردّه على سؤال حول حجم الدعم الطبي ضمن هذه القوافل، أشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن هناك اهتمامًا بالغًا بتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية، خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة ورعاية النساء الحوامل، إلا أن دخول هذه المواد لا يخلو من صعوبات.