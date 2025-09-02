قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السلطات الروسية: إجلاء 300 شخص من روستوف خلال الليل عقب هجوم بمسيرة أوكرانية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
البهى عمرو

أعلنت السلطات الروسية عن إجلاء أكثر من 300 شخص من سكان منطقة روستوف خلال الليل عقب هجوم بمسيرة أوكرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعزيز التعاون بين روسيا والصين ضمن مجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن البلدين نقلا علاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى نوعي جديد، فعلى سبيل المثال، نما التبادل التجاري بين الدولتين منذ عام 2021 بمقدار 100 مليار دولار أمريكي. كما تظل روسيا المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى الصين.

وأضاف «بوتين» في مقابلة له مع وكالة Xinhua News Agency، الشريك الإعلامي لشبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، أن التعاون بين البلدين يتمتع في مجالي العلوم والتعليم بإمكانات كبيرة للتطور، إذ يدرس اليوم في روسيا أكثر من 51 ألف طالب صيني، وفي الصين 21 ألف طالب روسي، وذكّر بوتين بأنه في عامي 2026-2027، ستُقام في روسيا والصين سنوات متبادلة للتعليم.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الروسي إلى أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعرب عن أمله في أن تكتسب المنظمة زخماً قوياً إضافياً، نتيجة للاجتماع المقبل، وأن تعزز التضامن في الفضاء الأوراسي.


وأشار بوتين إلى أن البلدين نقلا علاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى نوعي جديد، فعلى سبيل المثال، نما التبادل التجاري بين الدولتين منذ عام 2021 بمقدار 100 مليار دولار أمريكي، كما تظل روسيا المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى الصين.

ويتمتع التعاون بين البلدين في مجالي العلوم والتعليم بإمكانات كبيرة للتطور. إذ يدرس اليوم في روسيا أكثر من 51 ألف طالب صيني، وفي الصين 21 ألف طالب روسي. وذكّر بوتين بأنه في عامي 2026-2027، ستُقام في روسيا والصين سنوات متبادلة للتعليم.

مسيرة أوكرانية القاهرة الإخبارية السلطات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز وأحمد السبكي

كريم محمود عبد العزيز بطل فيلم احنا والقمر جيران.. صور

عمرو مصطفي

عمرو مصطفى يوجه رسالة لوزير الثقافة بعد قرار تغيير تصاريح المصنفات الفنية

بوستر حكاية الوكيل

طرح بوستر "الوكيل" خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. والمؤلف: تدور بين الواقع والعالم الافتراضي

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان
موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد