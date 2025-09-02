السلطات الروسية: إجلاء 300 شخص من روستوف خلال الليل عقب هجوم بمسيرة أوكرانية

أعلنت السلطات الروسية عن إجلاء أكثر من 300 شخص من سكان منطقة روستوف خلال الليل عقب هجوم بمسيرة أوكرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعزيز التعاون بين روسيا والصين ضمن مجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن البلدين نقلا علاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى نوعي جديد، فعلى سبيل المثال، نما التبادل التجاري بين الدولتين منذ عام 2021 بمقدار 100 مليار دولار أمريكي. كما تظل روسيا المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى الصين.

وأضاف «بوتين» في مقابلة له مع وكالة Xinhua News Agency، الشريك الإعلامي لشبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، أن التعاون بين البلدين يتمتع في مجالي العلوم والتعليم بإمكانات كبيرة للتطور، إذ يدرس اليوم في روسيا أكثر من 51 ألف طالب صيني، وفي الصين 21 ألف طالب روسي، وذكّر بوتين بأنه في عامي 2026-2027، ستُقام في روسيا والصين سنوات متبادلة للتعليم.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس الروسي إلى أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، وأعرب عن أمله في أن تكتسب المنظمة زخماً قوياً إضافياً، نتيجة للاجتماع المقبل، وأن تعزز التضامن في الفضاء الأوراسي.



