اتحاد كرة اليد ينفي التصريحات المنسوبة لمدربه الإسباني

نفى اتحاد كرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي التصريحات المنسوبة لمدربه الإسباني باسكوال المدير الفني لمنتخب مصر الاول التي تم تداولها عبر بعض صفحات السوشيال ميديا ، والتي اشارت الي اعتماده علي المحترفين فقط و عدم ضمه لأي لاعب من الدوري المحلي لصفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأكد اتحاد اليد أن المدير الفني الإسباني لم يدلي بأي تصريحات في هذا الاطار منذ المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه الاتحاد عن توليه المسئولية ..

واشار اتحاد اليد الي احترامه الشديد لكافة الوسائل الإعلامية الوطنية الداعمة بقوة لمسيرة نجاحات كرة اليد المصرية ، ولذلك يحرص علي تقديم المعلومات بكل شفافية من خلال قنواته الرسمية وسيتم الإعلان عنها من خلال : رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمي خالد فتحي ، رئيس المنظومة الإعلامية شريف حنفي ، الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، وبخلاف ذلك لا يعتد بأي أخبار أو تصريحات متداولة عبر مصادر غير رسمية ..

علي صعيد متصل يبدا منتخبنا الاول الاستعداد لبطولة افريقيا المقرر اقامتها في رواندا يناير ٢٠٢٦ ، ومن المقرر ان يجتمع الأحد المقبل الجهاز الفني للمنتخب مع المجموعة المختارة للمنتخب من نجوم الدوري المصري وعلي رأس الاجتماع الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد والكابتن مؤمن صفا المشرف العام علي المنتخبات الوطنية في اتحاد كرة اليد