الكاميرون: تحديد موعد الانتخابات في 30 نوفمبر القادم

حدد الرئيس الكاميروني بول بيا، بموجب مرسوم، يوم 30 نوفمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء المجالس الإقليمية.

وبحسب موقع "جورنال دو كاميرون"، تتألف الهيئة الانتخابية من أعضاء المجالس البلدية والزعماء التقليديين.

وستجرى هذه الانتخابات، بحسب ما أورد موقع "جورنال دو كاميرون"، بعد أكثر من شهر من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 12 أكتوبر، وسيتم انتخاب 900 مستشار إقليمي بنظام الأغلبية متعددة الأعضاء من خلال جولة واحدة ولمدة خمس سنوات، بواقع 90 مستشارا لكل منطقة من مناطق الكاميرون العشر.

وتعد المجالس الإقليمية المنصوص عليها في دستور عام 1996 جزءا من عملية اللامركزية التي تهدف إلى تعزيز قدرات السلطات المحلية اللامركزية ودعم جهود التنمية المحلية.