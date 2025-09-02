القبض على فتاة أجنبية تمارس الرذيلة داخل منزلها بالتجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامها بإدارة مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات، تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بإدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز، وتواصلها مع عملائها على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن، وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها أحد الأشخاص.

وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.