صور وفيديو.. افتتاح مهرجان الثقافة الهندية في شرم الشيخ

​افتتح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وسفير الهند بالقاهرة سوريش كي ريدي، فعاليات مهرجان الثقافة الهندية بمدينة شرم الشيخ.

أقيم المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025 على مسرح سوهو سكوير، وسط حضور جماهيري كبير.

تضمن المهرجان معرضًا للصور يوثق العلاقات المصرية - الهندية، و معرضًا للمنتجات البدوية والتراثية الخاصة بأبناء جنوب سيناء، إضافة إلى عروض فنية للفرق الهندية والمصرية عكست التنوع الثقافي والحضاري.

وأشاد المحافظ بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن شرم الشيخ أصبحت مركزًا عالميًا للسياحة والمهرجانات.

ودعا المحافظ إلى تعزيز السياحة الهندية في مصر، مقترحًا إنشاء أكاديمية مصرية-هندية للفنون والتراث بشرم الشيخ، ومنصات إلكترونية مشتركة لتوثيق الموروث الثقافي، وفعاليات دورية تجمع بين التراثين المصري والهندي.

من جانبه، أكد السفير الهندي أن المهرجان هو ثمرة التعاون بين محافظة جنوب سيناء وسفارة الهند، وأنه يمثل بداية لمزيد من الفعاليات الثقافية والفنية في المدينة.

وفي ختام المهرجان، تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية تعبيرًا عن عمق الصداقة والتعاون بين البلدين.