محافظات

تسريع وتيرة ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في الفيوم

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل حيث تم زيادة معدلات إنجاز المحافظة بذلك الملف إلى 74%. 

جاء ذلك - حسب بيان صادر عن المحافظة اليوم /الثلاثاء/ - خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد التوني.

وتابع المحافظ معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مثمناً جهود العاملين في هذا الملف الحيوي، بعد زيادة معدلات إنجاز المحافظة إلى 74 %، وأكد المحافظ، على سرعة تحرير عقود للحالات التي قامت بسداد مقدم التعاقد، موجهاً مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، بإعداد حصر بالحالات المطلوب معاينتها وتدقيقها من مجالس المدن، والتي تم إعادة إرسالها من هيئة المساحة العسكرية أكثر من مرة، وإعداد تقرير بهذا الشأن للعرض على السيد المحافظ. 
كما تم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة الـ27 للإزالات، وكذا استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز.

ووجه المحافظ رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما وجه رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من إجراءات حالات التعذر للمتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، مكلفا رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد تقرير يوضح عدد حالات التعذر بكل وحدة محلية داخل مجالس المدن، لوضع مستهدف يومي لكل وحدة وتسريع إنهاء الإجراءات بملف التقنين. 
 وتابع المحافظ، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدا ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لأنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
البصارة
