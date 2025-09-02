صحة الإسكندرية: استمرار عمل لجنة المرور الموسعة في العامرية

واصلت لجنة المرور الموسعة بمديرية صحة الإسكندرية ثاني جولاتها الميدانية حيث شملت الجولة مستشفى العامرية العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

فقد توجهت اللجنة إلى مستشفى العامرية العام برئاسة الدكتور أحمد بحلاق وكيل المديرية، وكان في استقباله الدكتور ضياء زامل مدير المستشفى، وخلال الزيارة تم مرور كافة الادارات من المديرية على الأقسام المختلفة بالمستشفى، ومراجعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة، والاستماع إلى ملاحظات المرضى والمترددين وتحديات العمل والعمل على سرعة تلبية جميع الاحتياجات.

وقد شدد الدكتور بحلاق خلال اجتماعه بكافة مديري الادارات في نهاية المرور، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من كل إدارة بشكل دوري لمتابعة ما يتم رصده من ملاحظات والتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لتوجيهات السيد وكيل الوزارة.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة حنان أنوروكيل المديرية بالمرور على وحدة طب أسرة العامرية، يرافقها عدد من قيادات منطقة العامرية الطبية، الدكتورة دينا قنديل مدير المنطقة، ومدير إدارة الرعاية الأساسية، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة.

وخلال الجولة، تم تفقد مختلف أقسام الوحدة، والتي شملت: الأسنان – طب الأسرة – تنظيم الأسرة – مكتب الصحة – غرفة المشورة – نادي المرأة – مكتب التطعيمات الدولية – الخدمات المركزية – الصيدلية – غرفة الملفات – نادي الطفل – غرفة المبادرات. وقد جرى الاطمئنان على توافر الأدوية والتطعيمات الأساسية، وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما شددت الدكتورة حنان أنورعلى أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المرضى والمترددين.

جدير بالذكر أن لجنة المرور الموسعة تضم مجموعة من مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، تقوم بالمرور على مختلف الأقسام للتعرف على المشكلات والاحتياجات الفعلية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة، وقد أكد بدران ان تلك الحولات ستستمر تباعاً على جميع المستشفيات بما يعكس حرص مديرية الشئون الصحية على رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية، اتساقًا مع توجهات الدولة في تطوير القطاع الطبي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.