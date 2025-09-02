ألفاظ خارجة وملابس خادشة.. القبض على البلوجر بى بى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظاً خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

الشرطة تلقى القبض على صانعة محتوى:

البلوجر بى بى

صفحة البلوجر بى بى

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.