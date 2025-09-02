قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تمديد فترة الأوكازيون الصيفي لنهاية سبتمبر| واقتصادي: فرصة للمستهلكين والتجار

ياسمين القصاص

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار مهم يقضي بتمديد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية شهر سبتمبر 2025، وهو ما يعكس استجابة للازدحام الكبير الذي شهدته العروض خلال الفترة السابقة، وهذا القرار من شأنه أن يوفر مزيدا من الفرص للمواطنين للاستفادة من التخفيضات، كما يعزز من حركة التجارة المحلية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، إن أصحاب المحلات يقدمون تخفيضات حقيقية خلال الاوكازيون، بشرط تكون تخفيضات حقيقية، وهذا الاوكازيون يعد فرصة لتحقيق الانتعاش في حركة البيع والشراء.

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاوكازيون الرسمي التي تقيمه وزارة التموين، يجعل هناك حركة في سوق الملابس، مما يساعد على تنشيط حركة التجارة. 

وأشار عامر، إلى أن الاوكازيون يضمن حقوق مصالح كلا من التجار والمستهلكين والاقتصادي القومي، ولن يجب أن تعرض المنتجات بأسعار مخفضة. 

تفاصيل القرار وأسبابه
وفي حديثه مع الإعلام، أوضح نشأت حمدي، الكاتب الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، أن هذا القرار جاء نتيجة للإقبال الكبير الذي شهدته العروض والتخفيضات خلال الأيام الماضية، مما دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوة تمديد فترة الأوكازيون الصيفي.

وبذلك، يكون المواطنين قد حصلوا على وقت إضافي للاستفادة من العروض المميزة.

فوائد القرار للمستهلكين والتجار
من جهته، أكد نشأت حمدي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن الأوكازيون الصيفي يتيح للتجار فرصة لتصريف المخزون المتبقي من المنتجات الصيفية، بما يسهم في تحسين الدورة الاقتصادية ويخفف من تراكم البضائع لديهم.

في المقابل، يستفيد المستهلكون من التخفيضات الكبيرة على العديد من السلع والمنتجات، وخاصة مستلزمات المدارس مثل الملابس والأحذية، التي تشهد طلبًا كبيرًا مع اقتراب بداية العام الدراسي.

معارض  "أهلا مدارس" 

كما أشاد حمدي بمبادرة وزارة التموين في تنظيم معارض تحت مسمى "أهلا مدارس" في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي توفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور.

ويهدف قرار تمديد الأوكازيون الصيفي إلى منح المواطنين مزيدا من الوقت للاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات، في وقت حساس مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

كما يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لدعم حركة التجارة الداخلية وتعزيز التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، في وقت تسعى فيه الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

عدد المحال التجارية المشاركة

وأشار شريف فاروق، وزير التموين، إلى أن عدد المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، ولفت إلى أن التخفيضات تتفاوت في نسبها، مما يتيح للمواطنين فرصا متعددة للحصول على احتياجاتهم بأسعار أقل.

رقابة مستمرة على جودة السلع

وفي السياق نفسه، شدد وزير التموين على أن الأجهزة الرقابية في الوزارة تنفذ حملات يومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة. 

والهدف من هذه الرقابة هو ضمان جودة السلع المعروضة ومنع أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلك.

 كما دعا وزير التموين، المواطنين إلى الاستفادة القصوى من فترة التمديد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك وتنشيط حركة السوق المحلي.

والجدير بالذكر، أن تمديد فترة الأوكازيون الصيفي حتى نهاية سبتمبر 2025 يوفر فرصة ذهبية لكل من المستهلكين والتجار للاستفادة من التخفيضات، ويعزز حركة التجارة الداخلية بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المحلي.

الأوكازيون الأوكازيون الصيفي الأوكازيون الشتوي الاوكازيون الدولة المصرية

