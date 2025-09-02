قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عسكر: منصة لتقنين أراضي الدولة تتضمن منظومة متكاملة للشكاوى

أراضى الدولة
أراضى الدولة
أ ش أ

أكد أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، المقترح تنفيذها، تتضمن منظومة متكاملة للشكاوى لضمان الاستماع إلى صوت ومقترحات الراغبين في التقنين والتعرف على ما يمكن أن يواجههم من معوقات.


جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية، حيث ناقشت الخطوات التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أراضي الدولة، حيث استعرض رئيس اللجنة مقترح المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة كآلية للمواطنين لتقديم طلبات التقنين إلكترونياً، ومتابعة كافة الخطوات حتى الحصول على عقد التقنين النهائي، وذلك بما يضمن سرعة تنفيذ إجراءات التقنين والتيسير على المواطن وتحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان الحوكمة الكاملة ومكافحة الفساد .


واستعرضت اللجنة ملامح تطوير المنظومة الإلكترونية الرئيسية للجنة، بالتنسيق مع المنظومات الأخرى بالتنمية المحلية والمحافظات وجهات الوزارة لتكون جاهزة لاستقبال طلبات التقنين الجديدة، وتم التأكيد على أن اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات والجهات المعنية، جاهزة لتلقي طلبات التقنين، وفقاً للقانون الجديد مع الاستمرار في إجراءات تقنين الطلبات التي تم تقديمها وفقاً للقانون السابق 144 لسنة 2017 تنفيذاً لالتزام الدولة بتقنين الأوضاع لكل من تتوافر لهم الشروط.


وشدد رئيس اللجنة على قيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة بتوجيه تعليمات واضحة للمحافظات تتضمن قواعد العمل وفق القانون الجديد وبما يضمن استمرار منظومة التقنين. 


في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة ضرورة وضع خريطة تسعيرية استرشادية لكل المحافظات والمناطق المختلفة لضمان التزام لجان التسعير بضوابط ومعايير واضحة، وبما يحقق العدالة في هذا الملف.


من جهته، قال عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن تم الانتهاء من إعداد مقترح اللائحة التنفيذية للقانون الجديد 168 لسنة 2025 لإرساله إلى مجلس الوزراء.. مضيفاً أن رئيس اللجنة استعرض أيضاً خلال الاجتماع آخر المستجدات في حصر الأراضي المستردة من خلال بنك الأراضي في المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.


فيما أكد ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أنه حتى الآن تم تسجيل 50 ألف قطعة أرض مستردة في بنك الأراضي كلها صالحة للاستثمار، سواء في مشروعات قومية أو خدمية أو تنموية أو حياة كريمة أو طرحها للمستثمرين.


وأضاف أن هذه الأراضي تم تدقيق إحداثياتها وتحديد أوجه الاستثمار المناسبة لكل قطعة منها وقيمتها السوقية.


وفي هذا الإطار، تم تكليف رئيس لجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمنظومة الإلكترونية لاستكمال حصر كافة الأراضي المستردة وضمها لبنك الأراضي، مع وضع توصيف كامل لكل قطعة أرض وإيجاد آلية لمتابعة خطوات التصرف فيها سواء بالاستثمار ضمن خطة الدولة أو الطرح لمستثمرين.


وقال إن ما تحقق خلال الفترة الماضية إنجاز كبير، حيث تم استرداد مساحات ضخمة من أراضي الدولة المتعدى عليها في كافة المحافظات، وستواصل لجنة إنفاذ القانون أعمالها في موجات الإزالة لاسترداد ما تبقى من أراض مملوكة للدولة، وفي الوقت نفسه وضع خريطة شاملة بكل القطع المستردة للاستفادة منها واستثمارها بالشكل الأنسب لصالح الدولة، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وتعظيم قيمته.

أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة منظومة متكاملة للشكاوى المنظومة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد