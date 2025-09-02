الزمالك يخطط لمعسكر مغلق لتصحيح المسار خلال التوقف الدولي

يدرس مسؤولو نادي الزمالك إقامة معسكر مغلق للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي تشهد انضمام عدد من اللاعبين الدوليين إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

يهدف الجهاز الفني للفريق، إلى استغلال فترة التوقف من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في أداء اللاعبين خلال المباريات الأخيرة، وآخرها الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، وذلك في إطار الاستعداد بشكل أفضل للمرحلة المقبلة من الموسم.

ومن المقرر أن يحسم القرار النهائي بشأن إقامة المعسكر بعد عودة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، الذي يتواجد حاليًا في بلجيكا لقضاء إجازة قصيرة، حيث ينتظر أن يعود إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، ليقود تدريبات الفريق بداية من الجمعة.