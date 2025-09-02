منال الدفتار رئيسا للقناة الأولى وخالد الأتربي للفضائية ووليد حسن نائبا لرئيس التليفزيون

أصدر الكاتب أحمد المسلماني قراراً بتكليف الأستاذ وليد حسن رئيس القناة الأولي بمنصب نائب رئيس التليفزيون ، والأستاذ خالد الأتربي رئيساً للقناة الفضائية ، والأستاذة منال الدفتار رئيساً للقناة الأولي .

تخرجت منال الدفتار في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، والتحقت بالعمل بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري.

عملت الدفتار رئيساً للتحرير بوكالة الأنباء الألمانية في مكتب القاهرة ، ورئيساً للتحرير بخدمة الشرق الأوسط التلفزيونية بوكالة رويترز بالقاهرة .

كما عملت رئيسا لقناة النيل للأخبار ، وقطاع الأخبار بشبكة قنوات سي بي سي ، وقناة الأخبار سي بي سي إكسترا، وقطاع الأخبار في شبكة قنوات دي إم سي.