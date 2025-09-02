قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إمام عاشور يشارك جمهوره استمتاعه بالعطلة الصيفية

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

شارك نجم  الاهلي إمام عاشور جمهوره استمتاعه بالعطلة الصيفية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و نشر أمام عاشور فيديو من أحد المنتجعات السياحية  ،مما حاز الفيديو علي إعجاب متابعيه.

ويواصل النادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وسط رغبة قوية في تحسين النتائج واستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة.

الأهلي، حامل لقب النسخة الماضية، جمع 5 نقاط فقط منذ انطلاق الموسم بعدما خسر أمام بيراميدز وتعادل في مباراتين، مقابل فوز وحيد، وهو ما دفع الإدارة والجهاز الفني للتحرك سريعًا لتصحيح المسار.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري سلسلة من المواجهات القوية للمارد الأحمر، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وهي المواجهة التي تحظى دائمًا بمتابعة جماهيرية ضخمة وتعد محطة مفصلية في سباق المنافسة على اللقب.

كما سيخوض الأهلي اختبارات أخرى لا تقل أهمية، بمواجهة كل من إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، في وقت يستمر فيه البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

الدوري المصري هذا الموسم يقام بنظام جديد، حيث تتنافس 21 فريقًا في مرحلة أولى من دور واحد، على أن يتم تقسيمهم لاحقًا إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية السبعة الأوائل للمنافسة على اللقب، بينما تتصارع باقي الفرق لتفادي الهبوط.

امام عاشور الاهلي اخبار الاهلي

