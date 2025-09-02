قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يبحث مع المستثمرين تذليل المعوقات لتحقيق مردود اقتصادي قوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الموسع مع مجموعة المستثمرين من مختلف القطاعات الإقتصادية ، وذلك لمناقشة أبرز المطالب والتحديات التى تواجه حركة الإستثمار بالمحافظة ، والعمل على تذليل المعوقات والقضاء على الروتين بما يضمن تحقيق عوائد إقتصادية وإجتماعية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى فى خطوة جادة تعكس حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإستثمارية .

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية من مديرى مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن أسوان بما تمتلكه من مقومات عديدة كعاصمة للإقتصاد الإفريقى ، ومن منطلق هذا فإن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لجذب المزيد من الإستثمارات لتحقيق مردوداً إقتصادياً وإجتماعياً يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وأشار المحافظ إلى الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الإستثمار ، والذى يشهد متابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وهو ما إنعكس على حجم المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات التنموية بالمحافظة .

لقاء المستثمرين 

وخلال المناقشات إستمع محافظ أسوان إلى مجموعة من المقترحات التى قدمها المستثمرون ، والتى تمثلت فى عرض عدد من التحديات التى تواجههم ، ومن بينها تبسيط الإجراءات الإدارية ، بجانب الإسراع فى تحسين المرافق العامة ، وخاصة بالمناطق الصناعية فى العلاقى بمدينة أسوان ، والجنينة والشباك بنصر النوبة ، وأيضاً بمشروعات الإستصلاح الزراعى ، وحل مشكلات الخدمات المرتبطة سواء بالكهرباء أو مياه الشرب أو الصرف الصحى أو الطرق أو الأمن .

وأشار إسماعيل كمال بأنه تم بالفعل إتخاذ إجراءات إيجابية على مدار العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وأيضاً هيئة التنمية الصناعية ، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعلاقى حيث تم توفيق وتقنين أوضاع أصحاب الورش بشأن عقود التمليك ، وسيتم التنسيق بشأن إجراءات تمليك المصانع من خلال الإتفاق على وضع آلية فى إطار قانونى بواسطة المستشار القانونى للمحافظة وجمعية المستثمرين ، وخاصة فى ظل التوسع الذى شهدته المنطقة فى مصانع الجرانيت وغيرها من المصانع الأخرى ، بالإضافة إلى التعاون بين جمعية المستثمرين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة تكلفة الإشراف على أعمال إنتظام تشغيل المياه .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى مع ذلك يتم تسخير كافة الإمكانيات بالمنطقة الحرفية الصناعية بالجنينة والشباك حيث سيتم التنسيق لإنتظام توفير المياه من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة .

وفى نفس السياق أوضح المحافظ بأنه وفقاً لما تم عرضه من مطالب بشأن القطاع الزراعى سيتم التنسيق لوضع الحلول المناسبة لها فى ظل إهتمام القيادة السياسية بزيادة العوائد من المحاصيل الزراعية  ، والتأكد على الإلتزام بنظام الرى الحديث المتطور بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر ، وهو الذى يتواكب معه الإستمرار فى أعمال الصيانة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع مشروعات الاستصلاح الزراعى .

وأضاف بأن زهرة الجنوب ستشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة غير مسبوقة فى حجم الإستثمارات بما يعزز مكانتها كمركز إقليمى واعد على خريطة الإستثمار المحلية والإفريقية والدولية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

ترشيحاتنا

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

كيا سيراتو موديل 2010

كيا سيراتو أوتوماتيك بسعر 500 ألف جنيه

بالصور

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة
اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد