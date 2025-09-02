محافظ أسوان يبحث مع المستثمرين تذليل المعوقات لتحقيق مردود اقتصادي قوي

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الموسع مع مجموعة المستثمرين من مختلف القطاعات الإقتصادية ، وذلك لمناقشة أبرز المطالب والتحديات التى تواجه حركة الإستثمار بالمحافظة ، والعمل على تذليل المعوقات والقضاء على الروتين بما يضمن تحقيق عوائد إقتصادية وإجتماعية تعود بالنفع على المواطن الأسوانى فى خطوة جادة تعكس حرص المحافظة على دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإستثمارية .

وخلال الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن القيادات التنفيذية من مديرى مديريات الخدمات ، ورؤساء المراكز والمدن .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن أسوان بما تمتلكه من مقومات عديدة كعاصمة للإقتصاد الإفريقى ، ومن منطلق هذا فإن المحافظة لن تدخر جهداً فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لجذب المزيد من الإستثمارات لتحقيق مردوداً إقتصادياً وإجتماعياً يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وأشار المحافظ إلى الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف الإستثمار ، والذى يشهد متابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وهو ما إنعكس على حجم المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى مختلف القطاعات التنموية بالمحافظة .

لقاء المستثمرين

وخلال المناقشات إستمع محافظ أسوان إلى مجموعة من المقترحات التى قدمها المستثمرون ، والتى تمثلت فى عرض عدد من التحديات التى تواجههم ، ومن بينها تبسيط الإجراءات الإدارية ، بجانب الإسراع فى تحسين المرافق العامة ، وخاصة بالمناطق الصناعية فى العلاقى بمدينة أسوان ، والجنينة والشباك بنصر النوبة ، وأيضاً بمشروعات الإستصلاح الزراعى ، وحل مشكلات الخدمات المرتبطة سواء بالكهرباء أو مياه الشرب أو الصرف الصحى أو الطرق أو الأمن .

وأشار إسماعيل كمال بأنه تم بالفعل إتخاذ إجراءات إيجابية على مدار العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ، وأيضاً هيئة التنمية الصناعية ، وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعلاقى حيث تم توفيق وتقنين أوضاع أصحاب الورش بشأن عقود التمليك ، وسيتم التنسيق بشأن إجراءات تمليك المصانع من خلال الإتفاق على وضع آلية فى إطار قانونى بواسطة المستشار القانونى للمحافظة وجمعية المستثمرين ، وخاصة فى ظل التوسع الذى شهدته المنطقة فى مصانع الجرانيت وغيرها من المصانع الأخرى ، بالإضافة إلى التعاون بين جمعية المستثمرين وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمراجعة تكلفة الإشراف على أعمال إنتظام تشغيل المياه .

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازى مع ذلك يتم تسخير كافة الإمكانيات بالمنطقة الحرفية الصناعية بالجنينة والشباك حيث سيتم التنسيق لإنتظام توفير المياه من أجل تحقيق كافة عناصر التنمية بهذه المنطقة الواعدة .

وفى نفس السياق أوضح المحافظ بأنه وفقاً لما تم عرضه من مطالب بشأن القطاع الزراعى سيتم التنسيق لوضع الحلول المناسبة لها فى ظل إهتمام القيادة السياسية بزيادة العوائد من المحاصيل الزراعية ، والتأكد على الإلتزام بنظام الرى الحديث المتطور بالتنقيط بدلاً من الرى بالغمر ، وهو الذى يتواكب معه الإستمرار فى أعمال الصيانة لضمان إستمرارية عمل وحدات محطات الرفع مشروعات الاستصلاح الزراعى .

وأضاف بأن زهرة الجنوب ستشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة غير مسبوقة فى حجم الإستثمارات بما يعزز مكانتها كمركز إقليمى واعد على خريطة الإستثمار المحلية والإفريقية والدولية .