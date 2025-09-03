قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير: لا حاجة لتمويل جديد من صندوق النقد بحلول نوفمبر 2026

هاجر ابراهيم

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن برنامج مصر الحالي مع صندوق النقد الدولي سينتهي خلال 15 شهرًا، مشيرًا إلى أن البلاد لن تكون بحاجة إلى تمويل جديد من الصندوق بعد نوفمبر 2026.

وأوضح جاب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة", أن انتهاء البرنامج لا يعني وجود موقف سلبي من الصندوق، بل يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشددًا على أن النشاط الاقتصادي في مصر، شأنه شأن باقي دول العالم، يتطلب إصلاحًا مستمرًا يوازن بين الخصوصية المحلية والمعايير الدولية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في نوفمبر 2016 حققت نجاحًا ملحوظًا، لافتًا إلى أن مصر لم تكن بحاجة للعودة إلى الصندوق لولا الأزمات العالمية المتعاقبة، وعلى رأسها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال جاب الله: "في عام 2019، كان الاقتصاد المصري قادرًا على الاستمرار دون دعم من الصندوق، لكن التحديات العالمية فرضت ظروفًا استثنائية"، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشهد تحسنًا يسمح لمصر بالاعتماد على مواردها دون الحاجة لتمويلات جديدة.

وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، باعتبارها خطوة أساسية لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدًا عن الدعم الخارجي.

