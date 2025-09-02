محمد يوسف مستمر والبدري يظهر فى الصورة

ترددت أنباء فى الأيام الماضية أن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي سوف يرحل ولكنه مستمر في منصبه بشكل طبيعي، والاجتماعات اليوم لم تتطرق مطلقا لمستقبله مع القلعة الحمراء.

ويبحث النادي الأهلي عن تعيين مدرب أجنبي، وهناك اتجاه لتعيين عماد النحاس بصفة مؤقتة في منصب المدير الفني.

وسيأخذ الأهلي وقته في البحث عن مدرب أجنبي، وهناك رغبة في التعاقد مع مدير فني صاحب سيرة ذاتية قوية ولا يوجد نية لتكرار التعاقد مع مدربين مثل سواريش أو ريبيرو.

ويريد الأهلي التريث في ملف اختيار المدرب الاجنبي لاختيار سيرة ذاتية قوية، والنادي لم يناقش أي أسماء حتى الآن.

وهناك أصوات طالبت بالتعاقد مع حسام البدري، لكن هناك رغبة في التعاقد مع مدير فني أجنبي.