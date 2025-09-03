قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنظير وفزلكة على أعلى مستوى| مي عمر تشن هجومًا علي أحد زملائها بالوسط الفن.. فماذا حدث؟
«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»
ما الدليل على مشروعية الاحتفال بـ المولد النبوي؟.. الإفتاء ترد
ناقد رياضي: الأهلي يعاني دفاعيًا.. والزمالك فقد مكاسبه بعد السقوط أمام دجلة
نجم الأهلي السابق يرشح هذا المدرب لخلافة فيريرا
مصر تحظر استيراد مستحضرات التجميل المحتوية على مادة «TPO» استجابة لتحذيرات أوروبية|فيديو
طهران: أوروبا فقدت أهلية الوساطة في الملف النووي.. ومستعدون لمواجهة التحديات
لأول مرة.. وزير الصحة يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري| شاهد
لو مستشفى طلب فلوس للطوارئ بلغ فورًا على 105
ارتفاع الأدنى للأجور.. بشرى للقطاع الخاص بعد تطبيق قانون العمل الجديد
ترامب يعلن نقل مقر قيادة الفضاء الأمريكية إلى ألاباما بدلا من كولورادو
مدبولي يرسم ملامح المرحلة المقبلة.. استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار ورؤية اقتصادية حتى 2030
مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025: نظم أمورك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

ستشهد علاقتك العاطفية اليوم لحظات سعيدة. حلّ مشاكلك المهنية وتأكد من تلبية توقعاتك، نظّم أمورك المالية بحرص وصحتك سليمة...

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

قد يتوقع بعض المهنيين اليوم زيادةً في رواتبهم أو تغييرًا في أدوارهم. تتطلب بعض المهام اهتمامًا إضافيًا، خاصةً في الوظائف المصرفية، سيحظى الطلاب الباحثون عن فرص للدراسات العليا بأخبار سارة.

برج الميزان اليوم عاطفيًا

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا للحصول على موافقة الوالدين واتخاذ قرار بشأن الزواج، قد تتاح لك أيضًا خيارات لإعادة إحياء علاقتك بحبيب سابق، ولكن يجب ألا يؤثر ذلك على علاقتك العاطفية الحالية..

برج الميزان اليوم صحيًا

قد يُصابون بحمى فيروسية، أو التهاب في الحلق، أو مشاكل هضمية، وسيتأثر الأطفال بشكل خاص بمشاكل صحة الفم. قد يُشكّل تساقط الشعر مصدر قلق لدى الإناث.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

الجزء الثاني من اليوم مناسب أيضًا لتوقيع صفقات جديدة. سيجد متخصصو تكنولوجيا المعلومات والعاملون في مجال الرعاية الصحية فرصًا جديدة للانتقال إلى الخارج. سيحقق التجار الذين يتعاملون مع منتجات الصلب والإلكترونيات والمنسوجات والأثاث عائدات جيدة.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2025.. تم اعتمادها عبر رابط بوابة الأزهر استعلم الآن

مدبولي

الوزراء يوافق علي تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات لهذه المحافظة

روبي

بعد إيحاءات حفلها الأخير.. نادية مصطفى: اعتذار روبي يحل الأزمة| خاص

المستشار هشام فؤاد والمهندس ممدوح رسلان

رسميا.. الموافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بـ شركة مياه الشرب

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

الراحل وائل الإبراشي وأرملته

ربنا نصر بنتي.. أرملة وائل الإبراشي: المحكمة رفضت دعوى شقيقة الراحل

وزارة الصحة

ما حدش طلب فلوس الصحة .. الإعلامية عبير الأباصيري توفيت بعد نقلها لمستشفي خاص

جوميز

الفتح السعودي يرد على مفاوضات الأهلي مع جوميز

وليد صلاح الدين

يستحقها من زمان .. إعلامي يُعلّق على تولي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي

الونش

غضب في الزمالك من الونش لهذا السبب

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعلن رحيل نجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي

بعد كارثة إسراء عروس حلوان.. اعرف مخاطر الحقن التجميلية في المراكز غير المختصة

اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان
اسراء عروس حلوان

ينهش الجسم في صمت.. أعراض غير متوقعة تكشف عن مرض صامت

أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام
أعراض هشاشة العظام

ماذا يحدث لسكر الدم عند شرب منقوع القرنفل يومياً؟

فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم
فوائد ماء القرنفل لسكر الدم

لا تتوقعه.. مشروب يحمي من الشلل الرعاش والخرف والسكر

الشلل الرعاش
الشلل الرعاش
الشلل الرعاش

وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

ست ساعات في الاستقبال بدون علاج.. تفاصيل مأساة الإعلامية عبير الأباصيري قبل وفاتها بمستشفى الهرم

فيلم 7 do

7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

فرح مينا مسعود

احتفال ​ثلاثة أيام.. حكاية جواز مينا مسعود وإيميلي شاه

احمد العطار وابنته فى احدث اغانيه

بعد فترة غياب.. أحمد العطار يعود للغناء ويطرح "تعالى" بمشاركة إبنته لأول مرة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: سوريا أمام الأمم المتحدة

