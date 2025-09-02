قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميار الببلاوي باكية: الناس مش مصدقة إن جوزي مريض وفاكريني بعمل ترند |خاص
المستشار الألماني: بوتين أخطر مجرم حرب في عصرنا
السياحة والآثار: مقبرة بتاح شبسس بأبو صير في حالة جيدة
مفتي الجمهورية يعزي السودان في ضحايا جبل مرة: كارثة تستدعي تضامنا إنسانيا
وزير التعليم يتفقد معرض العربية للتصنيع: شاشات تفاعلية وتابلت لدعم التعليم الذكي| بالصور
نشر فيديوهات منافية للآداب .. القبض على بلوجر جديد فى مارينا
خالد عبدالغفار يكشف تفاصيل أزمة وفاة عبير الأباصيري
وزير التعليم: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على رأس أولوياتنا لتطوير التعليم في مصر
شاشات تفاعلية وتابلت ولاب توب.. العربية للتصني تدعم البنية التعليمية
بنسبة نجاح 80.25%.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية
صدمة جديدة.. تفاصيل الحلقة الرابعة من حكاية هند في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-9-2025 في الأسواق المحلية والعالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صبري فواز وعارفة عبد الرسول وأمير صلاح في العرض الخاص لفيلم ضي

أمير صلاح الدين
أمير صلاح الدين
سعيد فراج

يتوافد النجوم على السجادة الحمراء في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، لحضور العرض الخاص لفيلم ضي، المقام حاليا.

وشهد العرض الخاص لفيلم ضي، حضور عدد كبير من النجوم وصناع الفيلم، الذين حرصوا على مشاهدته، منهم: (صبري فواز، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، أمير رمسيس، مدحت العدل).

كما حضر من أبطال فيلم ضي، كلا من: (أسيل عمران، بدر محمد، حنين سعيد) ويستمر النجوم في التوافد.

أغنية فيلم ضي

وفي أخر أغسطس الماضي، أعلنت شركة الإنتاج المنتجة لفيلم "ضي" صدور الأغنية الدعائية للفيلم يوم الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويغنيها النجم الكبير محمد منير والذي يحل ضيف شرف أيضًا في الفيلم، وهي من ألحان الملحن الكبير إيهاب عبد الواحد وكلمات مصطفى حدوتة ومن توزيع يوفل وستيفن سدراك.

بوسترات فيلم ضي

وكانت كشفت الجهات المنتجة لفيلم ضي عن الملصقات الدعائية  الرسمية لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي"، حيث تعبّر عن جوهر الفيلم . وتعكس أجواء الصمود والأمل والإمكانيات المفتوحة أمام الأحلام الكبيرة.

أما مفاجئة الفيلم فهو وجود ملصق خاص بالنجم محمد منير والذي يظهر في العمل في إطلالة خاصة تعيده للسينما المصرية وهي الأولى له منذ فيلمه دنيا مع المخرجة جوسلين صعب والذي شاركته بطولته النجمة حنان ترك


فيلم ضي

ويسلط فيلم ضي الضوء على قصة إنسانية مؤثرة للغاية تتمحور حول قوة الحلم وقدرة الفن على تجاوز المحن والصعوبات في الحياة، وتعكس أجواء الصمود والأمل.

ويشارك في بطولة فيلم ضي كل أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلي جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرين، من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.

أمير صلاح الدين فيلم ضي أبطال فيلم ضي

