حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء

قررت نيابة الأموال العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.



بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، بفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.

بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.