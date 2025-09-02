ألف ضحية| انهيار أرضي دمر قرية في منطقه جبل مره غرب السودان.. تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، أن انهيار أرضي دمر قرية في منطقه جبل مره غرب السودان، مضيفا أن هذا الحادث الكارثي تسبب في سقوط الف شخص.

وأضاف الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ميليشيات الدعم السريع تفرض حصارا على هذه المنطقة، متابعا أن لا يمكن اسعاف أهل القرية لانها محاصرة من قبل قوات مليشيات الدعم السريع.

وتابع الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، أن منطقة الجبل مره غرب سودان استضافت الكثير من النازحين، لافتا إلى أن الدعم السريع مستمرة في مهاجمة الفاشر.

وفي السياق نفسه أشار الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين، إلى أن التقديرات الأولية قدرت إعداد الضحايا ما بين 300 إلى الف حالة في قرية ترسين في السودان نتيجة انزلاق أرضي.