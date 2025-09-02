مجدي يوسف: بلجيكا أكدت أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا استمرت إسرائيل في حرب غزة

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن بلجيكا اكدت انها ستعترف بالدولة الفلسطينية اذا استمرت اسرائيل في الحرب على قطاع غزة.

واضاف مجدي يوسف مراسل صدى البلد، في لقاء عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف الحاكم في بلجيكا شهدت صراعا كبيرا بسبب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتابع مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن جزء كبير داخل الائتلاف الحاكم في بلجيكا هدد بالانسحاب اذا لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وأشار مجدي يوسف مراسل صدى البلد، إلى أن بلجيكا طلبت بالابتعاد حماس عن الحكم في قطاع غزة، لافتا إلى أن بلجيكا اكدت انها ستجبر الاتحاد الاوروبي باتخاذ قرار بشان وقف الشراكة الأوروبية مع إسرائيل.



